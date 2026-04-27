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IPL 2026: KKR की सुपर ओवर से जीत के बाद IPL में प्वॉइंट्स टेबल, रिंकू सिंह की बदौलत 10वें स्थान से ऊपर उछला KKR
इस सीजन घोर मुश्किलों में फंसी कोलकाता नाइट राइडर्स ने खुद को जीत की पटरी पर बरकरार रखा है. राजस्थान को हराने के बाद उसने लगभग हाथ से जा चुकी जीत को सुपर ओवर में अपने नाम कर लिया. इस जीत के सहारे उसे दो पायदान की उछाल का मौका मिला है.
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में इस सीजन बहुत ही साधारण दिख रही कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार को रोमांचक मैच में सुपर ओवर से जीत अपने नाम कर ली. रिंकू सिंह के असाधारण खेल के बूते इस टीम ने लखनऊ के सामने 155 रनों का लक्ष्य रखा था. लेकिन अंतिम ओवर में युवा तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने टीम के किए कराए पर लगभग पानी फेर दिया था. मैच की अंतिम गेंद पर लखनऊ को जीत के लिए 7 रनों की दरकार थी और मोहम्मद शमी ने त्यागी को छक्का जड़कर मैक टाई करवा दिया.
रिंकू सिंह ने दिलाई जीत
यहां से मैच का फैसला सुपर ओवर से हुआ, जहां सुनील नारायण की पैनी गेंदबाजी के चलते उसकी पारी (2 विकेट) 3 बॉल पर खत्म कर दी. वह सिर्फ एक ही रन बना पाई. इसके जवाब में रिंकू सिंह ने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर टीम को जीत दिला दी. इससे पहले उन्होंने 53 बॉल में नाबाद 83 रन ठोककर KKR को 155 रनों तक पहुंचाया था.
KKR की सीजन में दूसरी जीत
नाइट राइडर्स की यह इस सीजन दूसरी जीत है. सीजन में अब तक 8 मैच खेलने तक उसके सिर्फ 5 ही अंक हैं और अब वह दो पायदान पर ऊपर उठकर 8वें पायदान पर पहुंच गई है. नाइट राइडर्स की टीम 9वें पायदान पर खड़ी मुंबई इंडियन्स और 10वें पर पहुंची लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से ही अच्छी स्थिति में है.
IPL 2026- 38वें मैच के बाद प्वॉइट्स टेबल का हाल
|रैंक
|टीम
|मैच (P)
|जीत (W)
|हार (L)
|नो रिजल्ट (NR)
|अंक (Pts)
|नेट रन रेट (NRR)
|1
|पंजाब किंग्स (PBKS)
|7
|6
|0
|1
|13
|+1.333
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB)
|7
|5
|2
|0
|10
|+1.101
|3
|सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)
|8
|5
|3
|0
|10
|+0.815
|4
|राजस्थान रॉयल्स (RR)
|8
|5
|3
|0
|10
|+0.602
|5
|गुजरात टाइटंस (GT)
|8
|4
|4
|0
|8
|-0.475
|6
|चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)
|8
|3
|5
|0
|6
|-0.121
|7
|दिल्ली कैपिटल्स (DC)
|7
|3
|4
|0
|6
|-0.184
|8
|कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)
|8
|2
|5
|1
|5
|-0.751
|9
|मुंबई इंडियंस (MI)
|7
|2
|5
|0
|4
|-0.736
|10
|लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)
|8
|2
|6
|0
|4
|-1.106
छठे और 7वें पायदान से KKR की 1 अंक की दूरी
इस अंक तालिका में उससे ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीमें है, जो उससे 1-1 अंक ऊपर यानी 6-6 अंकों के साथ छठे और 7वें पायदान पर है. नंबर 5 पर मौजूद गुजरात टाइटन्स (GT) के भी 8 अंक हो गए हैं और वहीं टॉप 4 में खड़ी टीमों के पास अंकों की संख्या दहाई के आंकड़े में है.
टॉप पर पंजाब किंग्स बरकरार
यहां 3 टीमें 10-10 अंकों के साथ दूसरे, तीसरे और चौथे पायदान पर हैं. ये हैं- आरसीबी, सनराइजर्स और राजस्थान रॉयल्स वहीं पहले पायदान पर खड़ी पंजाब किंग्स (PBKS) के पास सबसे ज्यादा 13 अंक हैं. अब तक उसे कोई भी टीम मात नहीं दे पाई है. उसे 6 अप्रैल को नाइट राइडर्स के साथ 1-1 अंक तब बांटना पड़ा था, जब बारिश ने उसका मैच धो दिया था.
अभिषेक शर्मा के नाम है ऑरेंज कैप
इस सीजन ऑरेंज कैप की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इस कैप को अपने सिर पर सजा लिया है. उन्होंने अब तक खेली 8 पारियों में 1 शतक और 3 हाफ सेंचुरी जमाते हुए 380 रन बना लिए हैं. उनका इस सीजन का सर्वोच्च स्कोर 135 नाबाद है. वह इस सीजन 212. 29 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं. उन्होंने इन 8 पारियों में 36 चौके और 28 छक्के जमाए हैं.
पर्पल कैप पर CSK के अंशुल कंबोज का कब्जा
वहीं पर्पल कैप की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स अंशुल कंबोज 14 विकेट्स के साथ यह टॉप बने हुए हैं. अंशुल ने 8 मैच खेलकर ये 14 विकेट अपने नाम किए हैं 22 रन देकर 3 विकेट उनका इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है. इतने ही विकेट के साथ सनराइजर्स के अहसान मलिंगा दूसरे पायदान पर हैं. इस सीजन अब तक उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ने 32 रन देकर 4 विकेट रहा है. हालांकि उनका औसत अंशुल से कुछ कमजोर है. अंशुल ने 16.92 के औसत से ये विकेट लिए हैं, जबकि मलिंगा को 18.21 के औसत से ये विकेट्स मिले हैं.
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