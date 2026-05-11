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IPL 2026: लखनऊ-मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर, दिल्ली-कोलकाता के अभी टूटे नहीं हैं सपने, देखें प्वॉइंट्स टेबल का हाल...

सुपर संडे (10 मई) के दिन लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और मुंबई इंडियन्स (MI) की टीमें अपने-अपने मैच हारकर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गईं. अब KKR और DC पर खतरे की तलवार मंडरा रही है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की MI की जीत @IPL-BCCI

रविवार सुपर संडे (10 मई) के दिन आईपीएल में दो मुकाबले खेले गए. चेन्नई और रायपुर में खेले गए दो अलग-अलग मैचों में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और मुंबई इंडियन्स (MI) की टीमें हारकर खिताब की दौड़ से प्लेऑ बाहर हो गईं. अब प्लेऑफ (अंतिम 4) में पहुंचने के उनके सभी रास्ते और उम्मीदें खत्म हो गई हैं. दिन के पहले मैच में लखनऊ की टीम चेन्नई के खिलाफ 5 विकेट से मुकाबला हार गई. इसके बाद रात्रि के मैच में मुंबई की टीम रोमांचक पलों में मैच की अंतिम गेंद पर हार गई. दोनों टीमों की यह इस सीजन की 8वीं हार थी.

अब खतरे की तलवार कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) पर लटक रही है. दोनों टीमें अब तक 4-4 मैच ही जीत पाई हैं, नाइट राइडर्स को 10 मैच खेलकर 5 में हार और वहीं दिल्ली को 11 मैचों में 7 में हार नसीब हो चुकी है. दोनों में से कोई भी टीम अब मैच हारीं तो उनकी छुट्टी तय है.

IPL 2026 प्वॉइंट्स टेबल का हाल

टीम मैच जीते हारे परिणाम नहीं प्वॉइंट्स NRR रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 11 7 4 0 14 +1.103 सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 11 7 4 0 14 +0.737 गुजरात टाइटंस (GT) 11 7 4 0 14 +0.228 पंजाब किंग्स (PBKS) 10 6 3 1 13 +0.571 चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 11 6 5 0 12 +0.185 राजस्थान रॉयल्स (RR) 11 6 5 0 12 +0.082 कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 10 4 5 1 9 -0.169 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 11 4 7 0 8 -1.154 मुंबई इंडियंस (MI) (E) 11 3 8 0 6 -0.585 लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) (E) 11 3 8 0 6 -0.907

वहीं रविवार को मुंबई के खिलाफ 2 अंकों से जीत दर्ज करने वाली RCB अपनी 7वीं जीत के साथ 14 अंक लेकर पहले पायदान पर है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और गुजरात टाइटन्स (GT) की टीमें भी इतने ही मैच खेलकर इतनी ही जीत के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं.

इस सीजन लंबे समय तक नंबर 1 पर कब्जा जमाए हुए बैठी पंजाब किंग्स (PBKS) पिछले 3 मैचों में हार की हैट्रिक लगाने के चलते खिसककर चौथे पायदान पर आ गई है. उसने अब तक 10 मैच खेले हैं और वह 6 जीत और 1 अंक मैच रद्द का लेकर 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है. सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ उसका मुकाबला धर्मशाला में खेला जाना है. अगर वह आज यहां जीत दर्ज करती है तो एक बार फिर अपना पहला स्थान हासिल कर लेगी.