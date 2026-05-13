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IPL 2026: गुजरात टाइटन्स की लगातार 5वीं जीत ने बदले प्वॉइंट्स टेबल के समीकरण, पहले पायदान पर GT

शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन्स (GT) पूरे रंग में दिख रही है. मंगलवार को उसने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से पीटकर प्वॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर जगह बना ली है.

Published date india.com Updated: May 13, 2026 10:09 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Arun Kumar email india.com twitter india.com
GT Beat SRH
SRH को हराकर प्वॉइंट्स टेबल में गुजरात टाइटन्स नंबर 1

गुजरात टाइटन्स (GT) इस समय कमाल की फॉर्म में दिख रही है. यह टीम मिलकर प्रदर्शन कर रही है. इस कड़ी में उसने मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 82 रनों से धो दिया. यह उसकी लगातार 5वीं जीत है. अब तक वह इस सीजन सबसे ज्यादा 8 मुकाबले जीतकर प्वॉइंट्स टेबल में 16 अंकों के साथ पहले पायदान पर है. साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर के अर्धशतकों से गुजरात ने पांच विकेट पर 168 रन बनाए. जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 14.5 ओवर में 86 रन पर आउट हो गए. कगिसो रबाडा ने शीर्ष क्रम की बखिया उधेड़ते हुए 28 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि जैसन होल्डर ने 20 रन देकर तीन विकेट चटकाए.

इस जीत के साथ गुजरात 12 मैचों में 16 अंक लेकर शीर्ष पर है, जबकि सनराइजर्स 12 मैचों में 14 अंक लेकर तीसरे स्थान पर हैं. गत चैम्पियन आरसीबी 11 मैचों में 14 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है. गुजरात के खिलाफ हार का मुंह देखने वाली सनराइजर्स भी अब एक पायदान खिसक कर तीसरे पायदान पर आ गई है. लगातार 4 हार का मुंह देख चुकी पंजाब किंग्स (PBKS) अभी भी टॉप 4 में बरकरार है.

टीमें मैच जीत हार रद्द अंक NRR
गुजरात टाइटंस (GT) 12 8 4 0 16 +0.551
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 11 7 4 0 14 +1.103
सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 12 7 5 0 14 +0.331
पंजाब किंग्स (PBKS) 11 6 4 1 13 +0.428
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 11 6 5 0 12 +0.185
राजस्थान रॉयल्स (RR) 11 6 5 0 12 +0.082
दिल्ली कैपिटल्स (DC) 12 5 7 0 10 -0.993
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 10 4 5 1 9 -0.169
मुंबई इंडियंस (MI) (E) 11 3 8 0 6 -0.585
लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) (E) 11 3 8 0 6 -0.907

इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें 12-12 अंकों के साथ क्रमश: 5वें और छठे पायदान पर है. दिल्ली कैपिटल्स 7वें और कोलकाता नाइट राइडर्स 8वें पायदान पर हैं, जबकि मुंबई और लखनऊ की टीमें सबसे निचले दो 9वें और 10वें पायदान पर हैं और वे दोनों पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं.

टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप की अगर बात करें तो नंबर 1 पर मौजूद हेनरिक क्लासेन ने 508 रन बना लिए हैं. वह अपनी पारी में 14 रन ही जोड़ पाए. इस फेहरिस्त में गुजरात के साई सुदर्शन ने 44 बॉल पर 61 रन ठोककर दूसरे पायदान पर अपनी जगह पक्की कर ली है. उन्होंने यहां केएल राहुल, अभिषेक शर्मा और अपने कप्तान शुभमन गिल को भी पीछे छोड़ दिया.

ऑरेंज कैप 2026: टॉप 5 बल्लेबाज

  1. हेनरिक क्लासेन (SRH)- 508 रन (12 मैच, 12 पारी)
  2. साई सुदर्सन (GT)- 501 रन (12 मैच, 12 पारी)
  3. अभिषेक शर्मा (SRH)- 481 रन (12 मैच, 12 पारी)
  4. KL राहुल (DC)- 477 रन (12 मैच, 12 पारी)
  5. शुभमन गिल (GT)- 467 रन (11 मैच, 11 पारी)
  6. वैभव सूर्यवंशी (RR)- 440 रन (11 मैच, 11 पारी)

पर्पल कैप की अगर बात करें तो सनराइजर्स के खिलाफ 3 विकेट लेने वाले कगिसो रबाडा ने नंबर 1 पर मौजूद भुवनेश्वर कुमार की बराबरी कर ली है. अब दोनों गेंदबाजों के नाम 21-21 विकेट दर्ज हैं. GT की ओर से 1 विकेट लेने वाले राशिद खान की भी टॉप 5 में एंट्री हो गई है. उनके नाम कुल 16 विकेट दर्ज हैं.

पर्पल कैप में टॉप 5 खिलाड़ी

  1. भुवनेश्वर कुमार (RCB)- 21 विकेट
  2. कगिसो रबाडा (GT)- 21 विकेट
  3. अंशुल कंबोज (CSK)- 19 विकेट
  4. प्रिंस यादव (LSG)- 16 विकेट
  5. राशिद खान (GT)- 16 विकेट
  6. एशान मलिंगा (SRH)- 16 विकेट

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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