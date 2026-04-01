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IPL 2026: लड़खड़ाए पंजाब किंग्स को कूपर कोनली ने दिया सहारा, गुजरात को 3 विकेट से हराया

163 रनों का पीछा करते हुए पंजाब की टीम ने अपने 4 विकेट महज 8 रन के भीतर गंवा दिए थे. तब वह मुश्किल में पड़ गई थी लेकिन कूपर कॉनली की साहसिक पारी ने मैच को फिसलने से बचा लिया.

Published date india.com Published: April 1, 2026 12:04 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Cooper Conolly PBKS
कूपर कॉनली @IPL-BCCI

पिछले सीजन की उपविजेता रही पंजाब किंग्स (PBKS) ने नए सीजन की जीत से शुरुआत की है. उन्होंने गुजरात टाइटन्स (GT) को 3 विकेट से हराकर जीत के साथ सीजन की शुरुआत की है. न्यू चंड़ीगढ़ में खेले गए इस मैच में गुजरात ने पहले बैटिंग का न्योता मिलने के बाद मेजबान टीम के सामने 163 रनों का लक्ष्य रखा था. इसके जवाब में पंजाब ने एक विकेट गंवाकर 9 ओवर तक ही 80 रन जोड़ लिए थे. 83 के स्कोर पर उसे प्रभसिमरन सिंह (37) के रूप में दूसरा झटका लगा.

इसके बाद नंबर 4 पर खेलने आए कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने चिर-परिचित अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत की. लेकिन एक मौके पर कूपर कॉनली का एक तेज शॉट उनके हाथ पर लग गया. अय्यर ने फीजियो से इसका उपचार जरूर लिया लेकिन इस चोट के बाद वह अपनी एकाग्रता गंवा बैठे और प्रसिद्ध कृष्णा की पहली ही गेंद पर आउट हो गए.

हालांकि पंजाब किंग्स की टीम इस मैच में आराम से जीत की ओर जाती दिख रही थी. लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के स्पेल ने यहां बाजी लगभग पलट दी थी. कृष्णा ने इस दौरान अय्यर के अलावा शशांक सिंह और मार्कस स्टोइिस को अपना शिकार बनाया. इस बीच वॉशिंग्टन सुंदर ने भी नेहाल वढेरा (3) को चलता किया. 110 पर अपना तीसरा विकेट गंवाने वाली पंजाब का स्कोर 118 पर 6 विकेट हो गया. उसने 8 रन जोड़ने के भीतर 4 बल्लेबाजों के विकेट गंवाए.

इस बीच कूपर कॉनली एक छोर पर डटे रहे और उन्होंने टीम की जरूरत के मुताबिक रन बनाने का क्रम जारी रखा. सामने वाले छोर से मार्को येनसेन (9) और जेवियर बर्टलेट 5 बॉल में 11 रन का भी जरूरी योगदान मिलने से उसने यहां 5 बॉल बाकी रहते जीत अपने नाम कर ली. कॉनली ने यहां 44 बॉल की पारी में नाबाद 72 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और 5 चौके शामिल रहे. इस शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

इससे पहले टॉस हारकर पहले बैटिंग का निमंत्रण मिलने के बाद गुजरात टाइटन्स ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 162 रन बनाए. साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 3.4 ओवरों में 37 रन की साझेदारी की. सुदर्शन 11 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद गिल ने जोस बटलर के साथ दूसरे विकेट के लिए 35 गेंदों में 46 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. कप्तान 27 गेंदों में 6 छक्कों के साथ 39 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद बटलर ने ग्लेन फिलिप्स के साथ तीसरे विकेट के लिए 36 रन जुटाकर टीम को शतक के पार पहुंचाया. बटलर ने 33 गेंदों में 38 रन टीम के खाते में जोड़े. इनके अलावा, ग्लेन फिलिप्स ने 25 रन और वॉशिंगटन सुंदर ने 18 रन का योगदान दिया. पारी के अंतिम ओवर में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने कुल 11 बॉल फेंकी. इस दौरान 4 वाइड और 1 नो-बॉल शामिल थी. इस पूरे ओवर में अर्शदीप ने 12 रन दिए.

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पंजाब किंग्स के लिए विजयकुमार वैशाक ने 34 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि युजवेंद्र चहल ने 2 विकेट निकाले. मार्को जानसेन ने एक शिकार किया.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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