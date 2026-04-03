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Ipl 2026 Punjab Kings Beat Csk By 5 Wickets Skipper Shreyas Iyer Played Crucial Rule

IPL 2026: 209 रन बनाकर भी पंजाब को नहीं रोक पाई चेन्नई, लगातार दूसरी हार

श्रेयस अय्यर के पंजाब की टीम में आने से उसकी बैटिंग का अंदाज लगातार आक्रामक हो रहा है. उसके सामने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 209 रन बनाकर भी उन्हें रोक नहीं पाई.

श्रेयस अय्यर @IPL-BCCI

पिछले सीजन खिताब जीतने से फाइनल में चूक गई पंजाब किंग्स की टीम इस बार कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है. उसने टूर्नामेंट की शुरुआत से ही अपने विस्फोटक बैटिंग का अंदाज दिखा दिया है. पहले मैच में गुजरात को हराकर चेन्नई में पहुंची किंग्स ने मेजबान टीम को यहां 5 विकेट से शिकस्त देकर लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है. चेन्नई ने यहां उसके सामने 210 रनों का लक्ष्य रखा था लेकिन पंजाब के टॉप 4 बल्लेबाजों ने ही मैच की दिशा और परिणाम तय कर दिया. पंजाब ने यहां 8 बॉल बाकी रहते 5 विकेट से जीत अपने नाम की.

पंजाब किंग्स की ओर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार फिफ्टी जमाई.वहीं, प्रियांश आर्या ने सिर्फ 11 बॉल में 39 रनों की आतिशी पारी खेलकर चेन्नई को पारी की शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेल दिया. यह इस सीजन उसकी लगातार दूसरी जीत है.

210 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब के लिए प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 4.2 ओवर में 61 रन जोड़े. प्रियांश ने सिर्फ 11 गेंदों का सामना करते हुए 354 के स्ट्राइक रेट से 39 रन बनाए. उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 3 चौके और 4 छक्के लगाए. वहीं, प्रभसिमरन ने 34 गेंदों में 43 रन बनाए. कूपर कोनोली ने 22 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 36 रन बनाए. हालांकि, नेहल वढेरा ने अपने प्रदर्शन से निराश किया और वह 10 रन बनाकर मैट हेनरी का शिकार बने.

कप्तान श्रेयस अय्यर एक छोर संभालकर खड़े रहे और उन्होंने इस सीजन का पहला अर्धशतक लगाया. अय्यर ने 29 गेंदों में 50 रन बनाए. अपनी इस पारी में अय्यर ने 4 चौके और 3 छक्के लगाए. उनके आउट होने के बाद शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस ने पंजाब किंग्स को कोई और झटका नहीं लगने दिया. शशांक 6 गेंदों में 14 और स्टोइनिस 3 गेंदों में 9 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत दिलाकर लौटे. गेंदबाजी में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से मैट हेनरी और अंशुल कंबोज ने 2-2 विकेट निकाले.

इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 209 रन बनाए थे. संजू सैमसन बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और महज 7 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष म्हात्रे ने दूसरे विकेट के लिए 96 रन जोड़े. ऋतुराज 22 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, आयुष ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 43 गेंदों में 73 रनों की दमदार पारी खेली. कार्तिक शर्मा ने एक बार फिर निराश किया और वह एक रन ही बना सके.

हालांकि, सरफराज खान शानदार लय में दिखाई दिए और उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 12 गेंदों में 32 रनों की आतिशी पारी खेली. वहीं, अंत के ओवरों में शिवम दुबे ने सिर्फ 27 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 45 रन बनाए. दुबे ने अपनी पारी के दौरान 5 चौके और 1 छक्का लगाया. गेंदबाजी में पंजाब किंग्स की ओर से विजयकुमार वैशाक ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए. यह चेन्नई की आईपीएल 2026 में लगातार दूसरी हार है.

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(एजेंसी इनपुट्स के साथ)