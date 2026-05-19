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Ipl 2026 Ravichandran Ashwin Says Captaincy Responsibilities Are Impacting Ruturaj Gaikwad Batting

IPL 2026: ऋतुराज गायकवाड़ के फ्लॉप शो पर रविचंद्रन अश्विन ने दिया बयान, बोले- धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद से...

IPL 2026: ऋतुराज गायकवाड़ के फ्लॉप शो पर रविचंद्रन अश्विन ने दिया बयान, बोले- धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद से...

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन इस आईपीएल सीजन में काफी मिलाजुला रहा है. अभी तक टीम के कप्तान का बल्ला भी खामोश ही रहा. अब रविचंद्रन अश्विन ने उनकी बल्लेबाजी पर बयान दिया है. उनका मानना ​​है कि कप्तानी की जिम्मेदारी का असर ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी पर पड़ रहा है. आईपीएल 2026 में ऋतुराज की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 13 मुकाबलों में से 6 में जीत दर्ज की है, जबकि 7 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. एमएस धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद से सीएसके बदलाव के दौर से गुजर रही है. सीएसके को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली हार पर बात करते हुए अश्विन ने कहा, “धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद से चेन्नई सुपर किंग्स साफ तौर पर बदलाव के दौर से गुजर रही है. इसमें शामिल सभी लोगों, फैंस, स्टेकहोल्डर्स और टीम, के लिए यह समझना जरूरी है कि फिर से बनने में समय लगता है.”

गायकवाड़ पर अश्विन की राय

पूर्व स्पिनर ने आगे कहा, “सीएसके से जुड़े मानकों और उम्मीदें उनकी विरासत की वजह से बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस ग्रुप को आगे बढ़ने के लिए स्पेस और सब्र की जरूरत है. इसके साथ ही, कप्तानी की ज्यादा जिम्मेदारी ने ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग पर असर डाला है. टी20 क्रिकेट पहले से ही डिमांडिंग है, और सीएसके जैसी फ्रेंचाइजी से उम्मीदों के साथ लीडरशिप का बोझ उठाने से खिलाड़ी पर काफी असर पड़ सकता है.”

खामोश रहा ऋतुराज का बल्ला

सोमवार को एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी ऋतुराज का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा. वह 21 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 15 रन ही बना सके, ऋतुराज अपनी इस पारी के दौरान एक बाउंड्री भी नहीं लगा सके. ऋतुराज का आईपीएल 2026 में स्ट्राइक रेट महज 120 का रहा है.

सीएसको को मिली हार

चेन्नई सुपर किंग्स को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ ही सीएसके के लिए प्लेऑफ की राह काफी मुश्किल हो गई है. टीम को अपना आखिरी लीग मुकाबला 21 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलना है. इस मैच को बड़े अंतर से जीतने के साथ-साथ सीएसके को बाकी टीमों के नतीजे पर भी निर्भर रहना होगा. (इनपुट: आईएएनएस)