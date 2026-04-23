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Ipl 2026 Rcb Vs Gt Match Preview Will Rabada And Rashid Could Stop Rajat Patidar And Devdutt Padikkal

IPL 2026: खतरनाक RCB के खिलाफ उसके घर में खेलने उतरेगी GT, क्या पाटीदार और पडीक्कल को रोक पाएंगे रबाडा और राशिद!

RCB की ओर से इस सीजन कप्तान रजत पाटीदार और देवदत्त पडीक्कल आते ही चौके-छक्कों की बरसात कर रहे हैं. चिन्नास्वामी के मैदान पर बड़ा स्कोर देखने को मिलता है तो क्या ऐसे में कगिसो रबाडा और राशिद खान इन्हें रोक पाएंगे?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु @IPL-BCCI

IPL में शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) बनाम गुजरात टाइटंस (GT) का मुकाबला बेंगलुरु में होगा. रॉयल चैलेंजर्स की टीम इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में दिख रही है और वह तेजी से रन बना रही है. रजत पाटीदार और देवदत्त पडीक्कल आते ही रनों का अंबार लगा रहे हैं. उन्हें रोकने के लिए GT के पास कगिसो रबाडा और राशिद खान के रूप में दो वर्ल्ड क्लास बोलर हैं. लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे इन बल्लेबाजों को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की बैटिंग पर पिच पर रोक पाएंगे!

गुजरात टाइटन्स का प्रदर्शन अभी तक मिला जुला रहा है. वह अब तक 6 मैच खेलकर 3 में जीत और 3 में हार का सामना करना पड़ा है और वह अंकतालिका में छठे पायदान पर है. दूसरी ओर RCB 6 में से 4 मैच जीतकर टॉप 3 में मजबूती से मौजूद है.

मौजूदा चैंपियन आरसीबी ने अपने शुरुआती दो मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत दर्ज की. इसके बाद उसे राजस्थान रॉयल्स (RR) के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी. अगले दो मुकाबले मुंबई इंडियंस (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के विरुद्ध जीतने के बाद इस टीम को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.

इस सीजन में अपने घर पर पहली हार का सामना करने के बावजूद आरसीबी आईपीएल 2026 की बेहतरीन टीमों में से एक रही है. यह टीम एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपने आखिरी घरेलू मैच में जोरदार वापसी करने का लक्ष्य रखेगी. इस मैच के बाद, उन्हें अपने लीग-चरण के बाकी दो घरेलू मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेलने हैं.

दूसरी ओर, जीटी ने पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ लगातार दो मुकाबले गंवाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले जीते. इसके बाद उसे मुंबई इंडियंस के विरुद्ध 99 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ उनकी लगातार तीन जीत का सिलसिला टूट गया. यह टीम जल्द से जल्द वापसी करने के लिए बेताब होगी. हालांकि, आईपीएल के सबसे चुनौतीपूर्ण मैदानों में से एक पर जीत हासिल करना उनके लिए एक बड़ी परीक्षा होगी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक का आमने-सामने का रिकॉर्ड बराबरी का रहा है. अब तक खेले गए 6 मुकाबलों में, दोनों टीमों ने तीन-तीन मैच जीते हैं. उनकी पहली भिड़ंत 30 अप्रैल 2022 को हुई थी, जिसे गुजरात टाइटंस ने जीता था. 2 अप्रैल 2025 को हुए सबसे हालिया मुकाबले में भी उन्हीं की जीत हुई थी.

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(एजेंसी से)