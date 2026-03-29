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मैच के बाद विराट-अनुष्का के फ्लाइंग किस पर कैसा था RCB की नई मालकिन अनन्या का रिएक्शन? इंटरनेट पर छाया वीडियो

IPL 2026 का आगाज हो चुका है और पहले ही मुकाबले में विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से चिन्नास्वामी स्टेडियम में तहलका मचा दिया. कोहली ने न केवल बल्ले से जौहर दिखाया, बल्कि मैच के बाद अपनी पत्नी अनुष्का के लिए किए गए एक खास जेस्चर से सबका दिल जीत लिया.

Published date india.com Published: March 29, 2026 2:55 PM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
मैच के बाद विराट-अनुष्का के फ्लाइंग किस पर कैसा था RCB की नई मालकिन अनन्या का रिएक्शन? इंटरनेट पर छाया वीडियो
Image- X/@IPL

Virat Anushka Flying Kiss Video: विराट कोहली ने एक बार फिर दिखा दिया कि उन्हें क्रिकेट की दुनिया का असली ‘चेज मास्टर’ क्यों कहा जाता है. शनिवार (28 मार्च 2026) को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL 2026 का धमाकेदार आगाज हुआ और पहले ही मैच में कोहली के बल्ले ने आग उगल दी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट से हराकर अपने खिताब बचाने के अभियान की शानदार शुरुआत की है. जीत के लिए 202 रनों का बड़ा लक्ष्य सामने था, लेकिन विराट कोहली के इरादे कुछ और ही थे. उन्होंने मैच को शुरू से अंत तक अपने कंट्रोल में रखा.

किंग कोहली का ‘विराट’ अवतार

कोहली ने महज 38 गेंदों में नाबाद 69 रनों की तूफानी पारी खेली. उनकी इस पारी में 5 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे. कोहली की इसी पावर-हिटिंग की बदौलत आरसीबी ने इस विशाल लक्ष्य को सिर्फ 15.4 ओवर में ही हासिल कर लिया और स्टेडियम ‘कोहली-कोहली’ के नारों से गूंज उठा.

अनन्या बिड़ला और अनुष्का का ‘क्यूट’ मोमेंट

मैच के बाद मैदान पर जितना रोमांच था, उतना ही जोश स्टैंड्स में भी दिखा. जीत दर्ज करने के बाद विराट कोहली ने हमेशा की तरह अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा की तरफ फ्लाइंग किस उछाला, लेकिन इस बार बीच में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला. दरअसल, अनुष्का के साथ टीम की नई मालकिन अनन्या बिड़ला भी खड़ी होकर मैच का लुत्फ उठा रही थीं.

वीडियो ने जीता फैंस का दिल!

जैसे ही विराट ने फ्लाइंग किस किया, अनन्या ठीक उनके बीच में थीं. विराट का यह प्यार भरा अंदाज देखकर अनन्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह शरमाते हुए अनुष्का की तरफ देखने लगीं. अनन्या का यह प्यारा सा रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. फैंस इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अनन्या ने बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया जैसा कोई भी आम क्रिकेट फैन करता.

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पहले ही मैच में छाए जैकब डफी

आरसीबी की इस जीत में जहां बल्लेबाजों ने वाहवाही लूटी, वहीं गेंदबाजी में असली हीरो रहे जैकब डफी. डफी का यह पहला आईपीएल मैच था, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया जैसे वो बरसों से यहां खेल रहे हों.

डफी ने अपने कोटे के 4 ओवरों में सिर्फ 22 रन दिए और सनराइजर्स हैदराबाद के 3 सबसे खतरनाक बल्लेबाजों- ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और नितीश रेड्डी, को पवेलियन भेज दिया. उन्होंने हैदराबाद के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी, जिससे वे बड़ा स्कोर नहीं बना पाए.

अपने इस शानदार डेब्यू के लिए जैकब डफी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. आरसीबी ने इस जीत के साथ बता दिया है कि वे इस साल भी ट्रॉफी के प्रबल दावेदार हैं. विराट की फॉर्म और नए खिलाड़ियों का जोश फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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