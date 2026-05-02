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IPL 2026: केएल राहुल ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने
IPL 2026 Record: केएल राहुल IPL 2026 में सिर्फ रन ही नहीं बना रहे, बल्कि लंबे-लंबे छक्के और दर्शनीय चौके भी लगा रहे हैं. दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे राहुल ने हाल ही में एक ऐसी मुकाम हासिल किया है जिसे अब तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं पा सका है.
IPL 2026: इंडिया का त्यौहार कहे जाने वाले आईपीएल में हर साल कुछ रिकॉर्ड बनते हैं और कुछ टूटते हैं. IPL का मौजूदा सीजन भी कुछ ऐसा ही है. इस सीजन में भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के दिग्गज बल्लेबाज केएल राहुल का बल्ला जमकर रन उगल रहा है. हाल ही में राहुल ने एक खास कीर्तिमान अपने नाम किया है. केएल राहुल आईपीएल में बतौर ओपनर 200 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.
विराट कोहली और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा
केएल राहुल IPL 2026 में सिर्फ रन ही नहीं बना रहे, बल्कि लंबे-लंबे छक्के और दर्शनीय चौके भी लगा रहे हैं. दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे राहुल ने अपने पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 40 गेंदों पर 75 रन की पारी खेली थी. इस पारी में उन्होंने 5 छक्का लगाए. इस पारी में शानदार प्रदर्शन के साथ ही के एल राहुल विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों से भी आगे निकल गए.
राहुल ने तौर ओपनर आईपीएल में अब तक 201 छक्के लगाए हैं. जबकि, विराट कोहली ने 192 और रोहित शर्मा ने 148 छक्के लगाए हैं. शिखर धवन 143 छक्के लगाकर भारतीय ओपनरों में चौथे स्थान पर हैं. आईपीएल में बतौर ओपनर सर्वाधिक छक्के लगाने वाली ओवर ऑल सूची में राहुल तीसरे नंबर पर हैं. क्रिस गेल (326 छक्के) पहले और डेविड वॉर्नर (210 छक्के) दूसरे स्थान पर हैं.
के एल के अन्य रिकॉर्ड
राहुल आईपीएल 2026 के 9 मैचों की 9 पारियों में 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाते हुए 433 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 24 छक्के और 42 चौके निकले हैं. राहुल ने इसी सीजन में पंजाब किंग्स के खिलाफ 67 गेंदों पर 9 छक्कों और 16 चौकों की मदद से नाबाद 152 रन की पारी खेली थी. यह आईपीएल में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सर्वाधिक स्कोर है. वहीं आईपीएल का तीसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है.
केएल राहुल के आईपीएल करियर पर नजर डालें तो उन्होंने ओपनिंग के अलावा मध्यक्रम में भी बल्लेबाजी की है. 2013 से अब तक खेले कुल 154 मैचों की 145 पारियों में 6 शतक और 43 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने कुल 5,655 रन बनाए हैं. इस दौरान 232 छक्के और 494 चौके उनके बल्ले से निकले हैं.
केएल राहुल इस साल अलग रणनीति के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं. वह शुरू में संभल कर खेल रहे हैं और एक बार निगाह जमने के बाद गेंजबाजों की जमकर कुटाई कर रहे हैं. खास बात ये है कि सीजन के शुरुआती मुकाबलों में राहुल को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी. इसके बावजूद राहुल ने धैर्य नहीं खोया और जबरदस्त वापसी कर अपने इरादे जता दिए. केएल राहुल इस सीज दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी की रीढ़ बने हुए हैं.
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