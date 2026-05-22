क्लासेन और ईशान के साथ अभिषेक शर्मा ने बनाया महारिकॉर्ड, IPL के इतिहास में दूसरी बार हुआ ऐसा

IPL 2026 Records: ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन ने IPL 2026 में इतिहास रच दिया. हैदराबाद पहली बार ऐसी टीम बनी, जिसके तीन बल्लेबाजों ने एक सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए.

Published date india.com Published: May 22, 2026 10:58 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
क्लासेन और ईशान के साथ अभिषेक शर्मा ने बनाया महारिकॉर्ड, IPL के इतिहास में दूसरी बार हुआ ऐसा
IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट में तीन बल्लेबाजों का लगातार पूरे सीजन में रन बनाना आसान नहीं है. (Photo from IPL)

आईपीएल 2026 का 67वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद (RCB vs SRH) के बीच खेला गया. इस मैच में हैदराबाद ने खास रिकॉर्ड अपने नाम किया. मुकाबले में ईशान किशन ने इस आईपील सीजन में अपने 500 रन पूरे कर लिए. इससे पहले अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन भी इस सीजन में 500+ रन बना चुके थे. इसी के साथ, यह तिकड़ी IPL इतिहास की सिर्फ दूसरी ऐसी तिकड़ी बन गई, जिसके तीन बल्लेबाजों ने एक ही सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए. हैदराबाद के लिए यह पहली बार हुआ है, जब टीम के तीन बल्लेबाजों ने एक सीजन में इतने रन बनाए.

गुजरात के बाद SRH ने बनाया रिकॉर्ड

IPL में पहली बार यह उपलब्धि 2025 सीजन में गुजरात टाइटंस ने हासिल की थी. उस समय टीम के कप्तान शुबमन गिल, युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन और स्टार खिलाड़ी जोस बटलर ने 500 से ज्यादा रन बनाए थे. अब SRH इस मुकाम तक पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है. IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट में तीन बल्लेबाजों का लगातार पूरे सीजन में रन बनाना आसान नहीं है, लेकिन हैदराबाद के बल्लेबाजों ने यह कर दिखाया. खास बात यह रही कि तीनों बल्लेबाजों ने अलग-अलग मौकों पर मैच जिताऊ पारियां खेलीं और टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया.

ये भी पढ़ें: शिक्षक बनने का सपना होगा पूरा! बिहार में हर साल निकलेगी 20 हजार वैकेंसी, CM सम्राट चौधरी का ऐलान

अभिषेक, ईशान और क्लासेन का बल्ला गरजा

इस मुकाबले में भी हैदराबाद ने शुरुआत से ही RCB के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों में 56 रन ठोक दिए. उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 5 लंबे छक्के लगाए. इसके बाद नंबर-3 पर आए ईशान किशन ने भी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी. ईशान ने 46 गेंदों में 79 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. वहीं क्लासेन ने भी अपने विस्फोटक अंदाज से मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया. उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में 51 रन ठोक डाले और 5 छक्के जड़ दिए. इन तीनों बल्लेबाजों की धमाकेदार पारियों की बदौलत SRH ने 4 विकेट खोकर 255 रन जैसा विशाल स्कोर खड़ा किया.

प्लेऑफ की रेस में दोनों टीमों का शानदार प्रदर्शन

यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए लीग स्टेज का आखिरी मैच था और खास बात यह है कि दोनों पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं. बेंगलुरु ने 13 मैचों में 9 जीत के साथ 18 अंक हासिल किए हैं और टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर बनी हुई है. वहीं हैदराबाद ने 13 मुकाबलों में 8 जीत दर्ज कर 16 अंक हासिल किए हैं और टीम तीसरे स्थान पर मौजूद है. SRH के पास इस मैच में जीत हासिल कर टॉप पोजिशन के करीब पहुंचने का मौका था. दोनों टीमों ने पूरे सीजन में शानदार क्रिकेट खेला है और इसी वजह से फैंस अब प्लेऑफ मुकाबलों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

सीजन का पहला मैच भी SRH और RCB के बीच

इस सीजन का पहला मुकाबला भी SRH और RCB के बीच ही खेला गया था. उस मैच में बेंगलुरु ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी. ऐसे में हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में बदला लेने के इरादे से उतरी थी. बल्लेबाजों ने जिस तरह से आक्रामक क्रिकेट खेला, उससे साफ दिखा कि टीम किसी भी हाल में मैच अपने नाम करना चाहती थी. खासकर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन की तिकड़ी ने जिस अंदाज में रन बनाए, उसने RCB के गेंदबाजों की पूरी रणनीति बिगाड़ दी. इस मैच ने एक बार फिर साबित कर दिया कि IPL में मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप किसी भी टीम को खतरनाक बना सकती है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.