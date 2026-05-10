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Ipl 2026 Ricky Ponting Is One Of The Best Coaches Says Punjab Kings Star Suryansh Shedge

पंजाब किंग्स के बल्लेबाज ने की रिकी पोंटिंग की जमकर तारीफ, बोले- वे सबसे अच्छे कोच में से एक

IPL 2026: रिकी पोंटिंग की कोचिंग में पंजाब किंग्स प्लेऑफ में जाने के मुहाने पर खड़ी है. टीम के स्टार बल्लेबाज ने उनकी कोचिंग स्टाइल की जमकर तारीफ की है.

IPL 2026: पंजाब किंग्स के स्टार बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे ने कोच रिकी पोंटिंग की जमकर तारीफ की है. उन्होंने उन्हें सबसे अच्छा कोच बताया है. सूर्यांश ने बताया कि टीम के हेड कोच रिकी पोंटिंग ने नेट सेशन के दौरान उन्हें अपने पास बुलाया और उनकी निराशा को समझा. शेडगे ने कहा कि पोंटिंग ने उन्हें समझाया कि नेगेटिव सोच के आगे झुकने से ज्यादा मुश्किल है आज में जीना. पंजाब किंग्स के लगातार तीन मैच हारने और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के दबाव में होने के साथ, शेडगे ने फ्रेंचाइजी द्वारा आयोजित एक वर्चुअल राउंडटेबल चैट में पत्रकारों से पोंटिंग, अय्यर से मिली सीख, जतिन परांजपे से मिले सपोर्ट, फील्डिंग की कमियों में सुधार और भी कई चीजों को लेकर बात की.

सवाल: आप अपने अब के खेल की तुलना 2024/25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के उस ब्रेकआउट टाइम से कैसे करते हैं?

जवाब: मुझे लगता है कि एक बार जब आप हायर-लेवल क्रिकेट में आ जाते हैं, तो आप बहुत सी नई चीजें सीखते हैं. वहां मेरा रोल सिर्फ फिनिशर का था. मुझे सिर्फ कुछ समय के लिए बैटिंग करनी होती थी. अगर आप गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुए मैच को देखें, तो मेरे पास गेम में बहुत समय बचा था. इसलिए जब आप नेट्स में तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको उसके लिए भी तैयारी करनी होती है. क्या होगा अगर आप जल्दी बैटिंग करने चले जाएं और फिर आपको वहां समय बिताना पड़े.

जाहिर है कि आपकी प्रैक्टिस, मैच के बाहर आप जो कुछ भी करते हैं, वह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप मैच में कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं. इसी वजह से मुझे लगता है कि पिछले दो सालों में, अगर आप इस साल मेरे अंडर 23 मुकाबलों को भी देखें, तो मुझे ऐसी परिस्थिति में डाला गया जहां हम 40 या 50 रन पर चार विकेट गंवा चुके थे, और फिर मुझे वह स्पेल खेलना था और कमजोर गेंदों का फायदा उठाना था.

ऐसा लगता है कि सफर चलता रहता है. जैसे-जैसे आप क्रिकेट में आगे बढ़ते हैं, आपको अलग-अलग परिस्थितियों में खेलने की आदत हो जाती है. इसी कारण मुझे लगता है कि तैयारी के हिसाब से, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है. यह उससे बहुत अलग नहीं है जो मैंने दो साल पहले किया था. हालांकि, मुझे लगता है कि माइंडसेट में बदलाव ही एक खिलाड़ी को एज देता है. मैंने जतिन परांजपे सर से बहुत बात की है. मेरे पास कुछ कीवर्ड हैं जिन्हें मैं अपने दिमाग में दोहराता रहता हूं. वह है बॉल को देखना, यह आपको बताएगी कि क्या करना है. मुझे लगता है कि मैंने यह पहले भी कहा है कि बैटिंग रिएक्शन है. इसलिए अगर मैं सिर्फ बॉल को देखने पर फोकस करूं, तो मुझे पता होगा कि आखिर में क्या करना है. इसी वजह से मैं बस चीजों को सिंपल और उसी लाइन पर रखता हूं. उनकी सलाह है कि बस वही करो जो तुम आज कर सकते हो. आज के बारे में सोचो, कल के बारे में नहीं या कल क्या हुआ. ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं उनमें पड़ गया, तो मैं खुद को आगे बढ़ने का सबसे अच्छा मौका नहीं दे पाऊंगा.

सवाल: इस तरह की बड़ी लीग में, जब भीड़ जोर-जोर से चिल्ला रही हो और आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए हों, तो शांत रहने की आपकी क्या ट्रिक है?

जवाब: जब आप क्रिकेट में आगे बढ़ते हैं, तो आप जानते हैं कि आपको देखने के लिए हमेशा भीड़ होगी. जब आपकी टीम अच्छा कर रही होती है, तो आप जानते हैं कि कुछ समर्थक हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अच्छा करें। तो यह सब मेरे कंट्रोल में नहीं है.

जैसा कि मैंने कहा, मेरी बैटिंग, मैं अपना क्रिकेट कैसे खेल रहा हूं, मेरा एटीट्यूड, मेरी टीम के प्रति मेरा प्रतिबद्धता, यह सब मेरे कंट्रोल में है. इसलिए पीछे मुड़कर देखता हूं, तो उन मुकाबलों में भी जो मैंने खेले, और उन मैच में भी जहां मैं साइडलाइन पर बैठकर अपनी टीम की मदद कर रहा था, मुझे लगता है कि मैं हमेशा सुधार का तरीका ढूंढ रहा था, हमेशा अपनी टीम की मदद करने का तरीका ढूंढ रहा था और मुझे लगता है कि यह सब जुड़ता है.

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आपने जैसा कहा कि भीड़, परिस्थिति, और मैच का स्केल, इसमें हमेशा दबाव रहेगा. हालांकि, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का एक हिस्सा यह है कि आप उस दबाव को कैसे झेलते हैं. ऐसा तभी होता है जब आप अपनी तैयारी से खुश होते हैं. इसलिए मुझे लगता है, मुझे पता है कि मैं वही बात दोहरा रहा हूं, लेकिन आखिर में यह सब तैयारी और आप अपने दिमाग में क्या डालते हैं, इस पर निर्भर करता है.

अगर आप नेगेटिव बातें करते रहेंगे और उन चीजों पर फोकस करते रहेंगे जो आपकी जिंदगी और आपके क्रिकेट में कोई कीमत नहीं जोड़ेंगी, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप टीम के लिए योगदान नहीं दे पाएंगे. इसी वजह से जब मैं प्रैक्टिस करता हूं, या सेंटर में प्रैक्टिस करता हूं या किसी खास स्किल में सुधार करता हूं, तो यह सब प्लान होता है और मुझे लगता है कि इससे आखिर में मदद मिलती है.

सवाल: सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में पंजाब किंग्स की फील्डिंग में हुई गलतियों को देखते हुए, कैंप में इस पर क्या चर्चा हुई है कि इसमें कैसे सुधार किया जाए?

जवाब: मुझे लगता है कि फील्डिंग में गलतियां, यह सब होता है और यह किसी के साथ भी हो सकता है. हम सभी ने यह होता देखा है. इसी कारण आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि इसके बारे में न सोचें और इस पर फोकस करें कि आप क्या कर सकते हैं. हमारे हाथ में चार गेम हैं और फिर प्लेऑफ हैं.

तो अब आगे, हमें कौन सी रणनीति इस्तेमाल करनी चाहिए और फील्डिंग के मामले में हम क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं? मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही निजी सवाल है, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से फील्डिंग प्रैक्टिस करना पसंद करता है. एक टीम के तौर पर, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि हम एक अच्छी फील्डिंग साइड हैं. ये गलतियां किसी से भी हो सकती हैं. मुझे लगता है कि भविष्य में हम मजबूत होकर वापसी करेंगे.

सवाल: लगातार तीन मैच हारने के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है? क्या तैयारी या रणनीति के मामले में कुछ बदला है?

जवाब: मुझे लगता है कि हमने उसी तैयारी से छह मैच जीते थे. ये सब हो सकता है. मुझे पता है कि कुछ एरिया हैं जिनमें हमें सुधार करने की जरूरत है. उन सभी पर ध्यान दिया गया है. हालांकि, शुरुआत से ही, जब रिकी पोंटिंग आए और पिछले साल श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया, तो हमेशा माहौल को हल्का और खुशनुमा रखने पर ध्यान दिया गया ताकि लोग शांति महसूस करें.

वे आस-पास के माहौल में सहज महसूस करते हैं. मुझे पता है कि बहक जाना और ब्लेम गेम खेलना शुरू करना आसान है. हालांकि, अभी, हमें एक टीम के तौर पर एक साथ रहने की जरूरत है. यही हमारी मदद करेगा. तैयारी के हिसाब से, मुझे लगता है कि निजी तैयारी बदलेगी, लेकिन एक टीम के तौर पर, हम उसी तरह तैयारी करने की कोशिश करेंगे.

सवाल: क्या आप हमें कुछ खास बातें बता सकते हैं कि जब आप प्लेइंग इलेवन में नहीं थे, तब आप असल में किस पर काम कर रहे थे?

जवाब: मैंने अपने शुरुआती मूवमेंट में एक छोटा सा बदलाव किया, जिससे मुझे तेजी से मूव करने का सबसे अच्छा मौका मिला. फिर हम शॉर्ट बॉल और सिर्फ स्पिनर्स के खिलाफ प्रैक्टिस कर रहे थे. मैं इसे उन चीजों के बारे में बता रहा था जहां मैं अपनी तकनीक पर काम करना चाहता था और बस अपने बेसिक्स पर वापस जाना चाहता था.

मैं बाहर नेट्स पर जाता था और उस पर 30 मिनट बिताता था, जहां मैं बस बॉल को देखता और खेलता था और किसी चीज के बारे में नहीं सोचता था. हालांकि, मैंने जो एक बदलाव किया, वह था सहज होना, न कि पहले से सोचने वाला. मुझे लगता है कि इससे मुझे मदद मिली है. मुझे याद है चौथे या पांचवें मैच के बाद, नेट सेशन के बाद रिकी पोंटिंग मुझे एक तरफ ले गए और पूछा कि क्या मैं निराश हूं. मैंने पहले कहा नहीं. उन्होंने कहा, ‘ईमानदारी से बताओ.’ तो मैंने कहा, ‘हां, सर. रात में, मुझे कभी-कभी ऐसा महसूस होता है.’ तो उन्होंने कहा, ‘मैं पूरी तरह समझ सकता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो.’

उन्होंने कहा कि हमारी फ्रेंचाइजी के चार या पांच खिलाड़ी किसी दूसरी फ्रेंचाइजी में जाकर प्लेइंग इलेवन में खेल सकते हैं. हालांकि, अभी उलझ जाना और नेगेटिव सोचना आसान है, लेकिन अभी में रहना और अपनी तैयारी पर फोकस करना मुश्किल है ताकि जब भी तुम्हें मौका मिले, तुम तैयार हो जाओ और अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहो. तो मुझे लगता है कि उस बातचीत से मुझे बहुत मदद मिली और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझसे बात की. यह दिल से दिल की बात थी. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रिकी पोंटिंग उन सबसे अच्छे कोच में से एक हैं जिनके अंडर मैंने खेला है. (इनपुट: आईएएनएस)