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Ipl 2026 Rishabh Pant Is In Under Huge Pressure Says Coach Justin Langer

IPL 2026: दबाव में हैं 27 करोड़ वाले ऋषभ पंत, LSG के कोच जस्टिन लैंगर का बयान

सोमवार को मुंबई इंडियन्स से करारी हार का सामना करने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) अब प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है. ऋषभ पंत ने इस बार कप्तान और बल्लेबाजी दोनों मोर्चों पर निराश किया.

ऋषभ पंत @BCCI-IPL

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऋषभ पंत (Rishabh Pant) इस लीग में बल्ले और कप्तानी दोनों से फेल हो गए. उनकी कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का इस सीजन हाल बुरा है. टीम अब तक खेले 9 मैचों में से 7 हार चुकी है और 2 मैच जीतकर उसे सिर्फ 4 अंक ही हैं. वह प्वॉइट्ंस टेबल में सबसे निचले 10वें पायदान पर है. टीम सोमवार की रात मुंबई इंडियन्स (MI) से 6 विकेट से हार गई, जबकि उसने यहां उसके सामने 229 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था. मुंबई ने यह लक्ष्य 8 बॉल बाकी रहते आराम से अपने नाम कर लिया.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल मैच में पंत एलएसजी के उन बल्लेबाजों में शामिल थे, जो निकोलस पूरन (63) और मिचेल मार्श (44) से मिली अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए. LSG का स्कोर 8 ओवर में एक विकेट पर 123 रन था लेकिन आखिर में उसकी टीम पांच विकेट पर 228 रन ही बना पाई और उसे छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

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मैच के बाद लखनऊ के हेड कोच जस्टिन लैंगर (Justin Langer) ने कहा कि 27 करोड़ रुपये की कीमत हमेशा अच्छे प्रदर्शन की गारंटी नहीं होती, लेकिन ऋषभ पंत को IPL टीम की कप्तानी करने से होने वाले दबाव का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने यह बात तब कही जब उनकी टीम प्ले-ऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है.

ऋषभ पंत इस सीजन अब तक खेली 9 पारियों में एकमात्र हाफ सेंचुरी की बदौलत 204 रन ही बना पाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 128.30 ही रहा है. वह LSG के साथ अपने पहले सीजन में भी सिर्फ 269 रन ही बना पाए थे. ऐसे में न तो उनका बल्ला चला है और न ही उनकी कप्तानी.

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LSG ने पंत को मोटी धनराशि में अपनी टीम से जोड़ा था लेकिन वह पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. लैंगर ने एलएसजी की हार के बाद यहां पत्रकारों से कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि इसका किसी तरह की धनराशि से कोई संबंध है. कप्तान का पद संभालना आसान नहीं होता और उन पर काफी दबाव रहता है. वह लगातार अपनी तरफ से अच्छा प्रयास कर रहे हैं और कड़ी मेहनत कर रहे है.’

उन्होंने कहा, ‘जब हम उसे मुस्कुराते हुए और जोशीले अंदाज में खेलते हुए देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है. वह फॉर्म में वापसी करने से ज्यादा दूर नहीं है.’ लैंगर ने कहा कि पंत चुनौतियों का डटकर सामना करते रहेंगे.

LSG के इस हेड कोच ने कहा, ‘हमने दो दिन पहले यहां एक अभ्यास मैच खेला था और पंत ने लगभग 40 या 30 गेंदों में 95 रन बनाए थे. उसे देखकर लगता है कि यह ऋषभ पंत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.’

लैंगर ने कहा, ‘हमने उन्हें टेस्ट क्रिकेट में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दूसरी टीम पर हावी होते हुए देखा है. उन्होंने दो दिन पहले जिस तरह से बल्लेबाजी की वह टीम के लिए अच्छा संकेत है. उम्मीद है कि वह आगे हमें मैच जिताएंगे.’

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज ने अपने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव को सकारात्मक करार दिया. पूरन भी खराब दौर के बाद फॉर्म में लौट गए हैं. उन्होंने कहा, ‘हमने बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किया क्योंकि आप सही कॉम्बिनेशन तैयार करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि टीम के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है. अगर आप जीत रहे हैं, तो हर कोई कहता है कि कॉम्बिनेशन सही है. आज हमारी बैटिंग का पॉजीटिव पहलू निकी पूरन थे.’

(एजेंसी)