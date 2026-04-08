Hindi Cricket Hindi

Ipl 2026 Rr Beat Mi Vaibhav Sooryavanshi Welcomes Jasprit Bumrah By Swag Smashes Six On His Very First Ball

VIDEO: वैभव सूर्यवंशी ने स्वैग से किया जसप्रीत बुमराह का स्वागत, पहली ही गेंद पर उड़ाया छक्का, देखते रह गए जस्सी

IPL में मंगलवार को पहली बार 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह के सामने थे. यहां सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद पर छक्का उड़ाकर फैन्स का दिल जीत लिया.

वैभव सूर्यवंशी @IPL-BCCI

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर बता दिया है कि वह सिर्फ उम्र के कच्चे हैं. अपने इरादों और अपनी बैटिंग में तो वह दुनिया के बड़े-बड़े सूरमाओं पर भारी हैं. आईपीएल के पहले सीजन तो वैभव का बुमराह से सामना नहीं हो पाया था क्योंकि दीपक चाहर ने उन्हें मैच के पहले ही ओवर में चलता कर दिया था. लेकिन इस बार राजस्थान और मुंबई की टीमें सामने उतरीं तो दोनों का सामना पहली ही गेंद पर हो गया.

मैच का पहला ओवर दीपक चाहर ने फेंका था, जिसे यशस्वी जायसवाल ने ही 22 रन ठोक कर उधेड़ दिया. इसके बाद दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह आए तो वैभव उनके सामने थे. यह इस मैच में उनकी पहली ही गेंद थी. फैन्स का दिल धड़क रहा था कि आखिर नन्ही उम्र के वैभव दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज के खिलाफ कैसे खेलेंगे. लेकिन यह चिंता फैन्स के मन में थी वैभव के नहीं.

उन्होंने तो बुमराह की पहली ही गेंद पर जोरदार प्रहार कर दिया. बुमराह ने पहली ही गेंद वैभव के स्लॉट में फेंक दी और वह इसे लपकने के लिए तैयार थे. उन्होंने शॉट का मौका ताड़कर इसे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में उड़ा दिया और गेंद सीधे स्टैंड में प्रवेश कर गई. उनका यह शॉट देखकर बुमराह भी हैरान थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए गेंद को स्टैंड में जाते देखा और वापस अपने रनअप पर आ गए.

इसके बाद उन्होंने ट्रेंट बोल्ट जैसे कद्दावर गेंदबाज को भी छक्का जड़कर हक्का-बक्का कर दिया. वैभव इस मैच में पारी के 5वें ओवर में आउट हुए और तब तक वह 14 गेंदों की अपनी पारी में 40 रन ठोक चुके थे, जिसमें एकमात्र चौका और 5 छक्के शामिल थे. वह शार्दुल ठाकुर की गेंद पर बाउंड्री लाइन के पास कैच आउट हुए. इससे पहले उन्होंने इस ओवर में ठाकुर को 2 छक्के और 1 चौका जमाया था.

गुवाहाटी में खेले गए इस मैच को बारिश के चलते छोटा किया गया था. 11-11 ओवर के इस मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर मेजबान रॉयल्स को पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया था. लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या का यह दाव उल्टा पड़ गया. रॉयल्स ने 11 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 150 रन बनाए. वैभव के अलावा टीम के दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने यहां 32 बॉल में नाबाद 77 रन की पारी खेली. उन्होंने इस पारी में 10 चौके और 4 छक्के जमाए.

Add India.com as a Preferred Source

151 रनों के जवाब में मुंबई की टीम 11 ओवर में 9 विकेट खोकर 123 रन ही बना पाए. रियान रिकेल्टन (8), रोहित शर्मा (5) और सूर्यकुमार यादव (6), तिलक वर्मा (14) और कप्तान हार्दिक पांड्या (9) जैसे टॉप 5 बल्लेबाज फ्लॉप रहे. मुंबई की ओर से इस मैच में शेरफॉन रुदरफोर्ड (25) और नमन धीर (25) ही सर्वाधिक रन बना पाए.