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IPL 2026: तीन हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स को मिली जीत, रॉयल्स के खिलाफ 226 रनों का टारगेट किया चेज

राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली के सामने 226 रनों का लक्ष्य रखा था. दिल्ली ने इसे केएल राहुल की और पथुम निसांका की शानदार बैटिंग के दम पर अपने नाम कर लिया.

Published date india.com Updated: May 1, 2026 11:59 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
IPL 2026: तीन हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स को मिली जीत, रॉयल्स के खिलाफ 226 रनों का टारगेट किया चेज

दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल (75 रन) और पाथुम निसांका (62 रन) के अर्धशतकों से मिली शानदार शुरूआत के दम पर शुक्रवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में राजस्थान रॉयल्स को पांच गेंद रहते सात विकेट से शिकस्त दी.

दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीन हार के बाद मिली इस जीत से आठ अंक लेकर तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गई जबकि राजस्थान रॉयल्स 12 अंक से चौथे स्थान पर कायम है.

दिल्ली कैपिटल्स के लिए राहुल (छह चौके, पांच छक्के) और निसांका (33 गेंद, छह चौके, तीन छक्के) के बीच पहले विकेट के लिए 57 गेंद में 110 रन की भागीदारी के बाद नीतिश राणा ने 17 गेंद में 33 रन की पारी खेली. फिर ट्रिस्टन स्टब्स (11 गेंद में नाबाद 18 रन) और आशुतोष शर्मा (15 गेंद में नाबाद 25 रन) टीम को पांच गेंद रहते तीन विकेट पर 226 रन तक पहुंचाकर जीत दिलाई.

दिल्ली कैपिटल्स का यह अपने आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ा सफल ‘चेज’ रहा.

बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने कप्तान रियान पराग (90 रन) के अर्धशतक और अंत में डोनोवन फरेरा (14 गेंद में नाबाद 47 रन) की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत छह विकेट पर 225 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया.

लेकिन राहुल और निसांका के अर्धशतक पराग की शानदार पारी पर भारी पड़े.

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निसांका ने पावर प्ले की अंतिम गेंद पर चौका लगाकर 23 गेंद में अपना अर्धशतक जड़ा. इस तरह टीम ने छह ओवर में बिना विकेट गंवाए 70 रन बना लिए थे.

राहुल ने नौंवे ओवर में छक्का जड़कर टीम के 100 रन पूरे कराए. राहुल ने इस ओवर में रवि बिश्नोई पर दो छक्के और एक चौका लगाकर टीम में खाते में 20 रन जोड़े.

लेकिन अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने निसांका को पगबाधा आउट कर राजस्थान रॉयल्स को पहली सफलता दिलाई.

राणा (तीन चौके, दो छक्के) क्रीज पर थे. राहुल ने 11वें की अंतिम गेंद पर दो रन लेकर 27 गेंद में अर्धशतक पूरा किया.

राणा ने तेजी से रन जुटाने की रणनीति अपनाते हुए अगले ओवर में जडेजा पर मिडविकेट और लांग ऑन पर छक्का जड़कर ओवर का अंत कवर पर चौके के साथ किया जिससे 18 रन बने.

तुषार देशपांडे ने 15वें ओवर में राणा को विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट कराकर दूसरा झटका दिया. हालांकि अंपायर ने जुरेल की अपील पर आउट नहीं दिया जिसके बाद रिव्यू में राणा को आउट करार दिया गया.

दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए अंतिम पांच ओवर में 53 रन की दरकार थी.

जोफ्रा आर्चर पर चौका लगाने के बाद राहुल की 40 गेंद की पारी खत्म हुई जब वह डीप मिडविकेट पर फरेरा को कैच थमा बैठे.

फिर मैच का समापन स्टब्स और आशुतोष ने किया.

इससे पहले पराग ने आठ चौके और पांच छक्के जड़ित 50 गेंद की पारी से अपने आस पास की कई चिंताओं को दूर कर दिया क्योंकि वह इस सत्र में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. उनकी मैदान पर ही मुश्किल काफी नहीं थीं कि उन्हें डगआउट में ‘वेपिंग’ करते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया जिससे बीसीसीआई ने उन पर 25 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगा दिया.

इसलिए उन्हें बहुत कुछ साबित करना था और इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने शानदार अंदाज में ऐसा करते हुए आईपीएल 2026 में अपना पहला पचासा बनाया.

राजस्थान रॉयल्स ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल के विकेट जल्दी गंवा दिए. इससे पराग पर काफी दबाव था, उन्होंने और ध्रुव जुरेल (42 रन) ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 59 गेंद में 102 रन की साझेदारी निभाकर इस बड़े स्कोर की नींव रखी.

फॉर्म में चल रहे फरेरा ने 14 गेंद में दो चौके और छह छक्के जड़कर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया.

दिल्ली कैपिटल्स के लिए सत्र का पहला मैच खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 40 रन देकर तीन विकेट झटके.

सूर्यवंशी को काइल जैमीसन ने यॉर्कर गेंद पर आउट किया जबकि जायसवाल भी स्टार्क को रिटर्न कैच दे बैठे. मेजबान टीम ने दो ओवर में 12 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे. खराब फॉर्म से जूझ रहे बल्लेबाज पराग की स्टार्क के खिलाफ घबराहट साफ झलक रही थी.

लेकिन पराग ने छठे ओवर में जैमीसन की जमकर धुनाई की और लगातार छक्का, चौका और छक्का जड़कर आत्मविश्वास हासिल किया. इससे राजस्थान रॉयल्स ने पावर प्ले का अंत दो विकेट 56 रन पर किया.

लय में आने के बाद पराग की बल्लेबाजी में भी आत्मविश्वास साफ दिखाई दिया. उन्होंने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन के खिलाफ कवर्स के ऊपर से ‘टेनिस स्टाइल’ के फोरहैंड छक्का जड़ दिया.

इस तरह पराग ने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और जुरेल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की.

पर जुरेल ने अक्षर पटेल की गेंद को पुल करते हुए सीधे डीप में खड़े ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों में थमा दिया था. उनके जाने के बावजूद पराग रुके नहीं, उन्होंने रविंद्र जडेजा (20) के साथ मिलकर पारी आगे बढ़ाई.

हालांकि तब कुछ देर के लिए खेल धीमा पड़ गया था, लेकिन पराग ने जैमीसन की गेंदों पर लगातार तीन बाउंड्री लगाकर रन गति को इजाफा दिया, इनमें एक शानदार अपरकट भी शामिल था.

जडेजा के स्टार्क की गेंद का शिकार होने से पहले उन्होंने और पराग ने चौथे विकेट के लिए 53 रन जोड़े.

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्टार्क ने पराग की पारी का भी अंत कर दिया जो कवर्स के ऊपर से खेलने की कोशिश में सीधे गेंद अक्षर के हाथों में दे बैठे.

फरेरा ने फिर उपयोगी योगदान दिया जिसमें उन्होंने स्टार्क की गेंदों पर लगातार एक चौका और एक छक्का भी जड़ा.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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