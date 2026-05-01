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IPL 2026- RR vs DC: क्या माइकल स्टार्क की वापसी से दम दिखा पाएगी दिल्ली! आज जयपुर में रॉयल्स से मुकाबला
शानदार फॉर्म में चल रही राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला शुक्रवार को जयपुर में अपने घर में होगा. दिल्ली की लय बिगड़ गई है और अब माइकल स्टार्क के आ जाने से वह इसे वापस पाने की कोशिश करेगी.
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का 43वां मुकाबला शुक्रवार को 2008 की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच खेला जाएगा. यह मैच जयपुर के सवाईं मान सिंह स्टेडियम में खेला जाना है. इस सीजन अब तक शानदार लय बनाए हुए रॉयल्स की टीम यहां दिल्ली को हराकर अपनी 7वीं जीत दर्ज कर प्लेऑफ की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. वहीं दिल्ली की टीम भले अब तक खेले 8 में से 5 मैच हार गई हो लेकिन अभी बाजी उसके हाथ से निकली नहीं है और वह यहां से वापसी कर अंतिम 4 में आने की कोशिश करेगी.
दिल्ली की टीम को सबसे बड़ी ताकत दुनिया के धाकड़ तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) के आने से मिली है. वह उनके दम पर यह वापसी चाहेगी. स्टार्क इस टीम के एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं. अक्षर पटेल की अगुआई वाली दिल्ली के लिए यह सीजन अभी तक बहुत मुश्किलों भरा रहा है.
पिछले दो मैच में टीम के प्रदर्शन में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. एक तरफ उन्होंने 250 से अधिक का स्कोर बनाया लेकिन विरोधी टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए उस लक्ष्य को हासिल कर लिया वहीं दूसरी तरफ वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ सिर्फ 75 रन पर ऑल आउट हो गए.
इसके अलावा इस महीने की शुरुआत में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली एक रन की हार ने दिल्ली को भावनात्मक रूप से काफी चोट पहुंचाई है. तीन जीत और चार हार के साथ वे अंक तालिका में 7वें स्थान पर हैं. उन्हें जल्द ही अपने प्रदर्शन में सुधार की जरूरत है.
दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चिंता उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी रही है. लोकेश राहुल, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी जैसे खिलाड़ियों ने बीच-बीच में अच्छा योगदान दिया है लेकिन पूरी टीम मिलकर एक साथ अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही है.
पिछले मैच में अभिषेक पोरेल ने ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ के तौर पर बल्लेबाजी करते हुए टीम को शर्मनाक स्कोर पर ऑल आउट होने से बचाया था. यह उस मैच के कुछ सकारात्मक पहलुओं में से एक था. ऐसे में टीम प्रबंधन उन्हें एकादश में मौका देने के बारे में सोच सकता है.
वहीं रॉयल्स की अगर बात करें तो उसका टॉप ऑर्डर काफी आक्रामक रहा है. युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने बिना किसी डर के जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों का शुरू से ही डटकर सामना किया है तो वहीं यशस्वी जायसवाल भी बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं.
अंक तालिका में चौथे स्थान पर काबिज राजस्थान रॉयल्स की टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ इस मैच में उतर रही है. हाल ही में उन्होंने पंजाब किंग्स को इस सत्र की पहली हार का स्वाद चखाया था. यह नौ मैच में टीम की छठी जीत थी.
राजस्थान के लिए एक और पॉजिटिव बात यह है कि धीमी शुरुआत के बाद अब उनका मध्य क्रम भी लय में लौट आया है. इससे उन्हें अधिक संतुलन मिलता है और पूरी पारी में उन्हें रोकना कठिन हो जाता है. दबाव में चल रहे दिल्ली के आक्रमण के खिलाफ राजस्थान की टीम एक बार अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी.
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