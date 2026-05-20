By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IPL 2026: LSG के खिलाफ तूफानी 93 रन ठोककर बोले वैभव सूर्यवंशी- मैं जल्दबाजी के मूड में नहीं था
सिर्फ 38 गेंदों पर 93 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर रॉयल्स को प्लेऑफ के मुहाने पर लाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने 7 चौके और 10 छक्कों की इस पारी के बाद कहा कि वह जल्दबाजी के मूड में नहीं थे.
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में मंगलवार को जयपुर के संवाई मानसिंह स्टेडियम में एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी का तूफान देखने को मिला. लखनऊ सुपर जायंट्स ने यहां मिचेल मार्श (96) की दमदार पारी की बदौलत मेजबान टीम को 221 रनों की चुनौती पेश की थी. रॉयल्स के लिए खुद को प्लेऑफ की दौड़ में बनाए रखने के लिए इस मैच में जीत जरूरी थी. ऐसे में उसके 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने एक बार फिर यह जिम्मेदारी निभाई और टीम की जीत तय कर दी. उन्होंने सिर्फ 38 बॉल की पारी में 7 चौके और 10 छक्के जमाकर 93 रन ठोककर रॉयल्स की जीत में अहम भूमिका निभाई. राजस्थान ने यह मैच 5 बॉल बाकी रहते अपने नाम कर लिया.
इस जीत की बदौलत राजस्थान रॉयल्स की टीम अब प्वॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर आ गई है. अब तक खेले 13 मैचों में यह उसकी 7वीं जीत है और अब उसे लीग स्टेज में बचे एकमात्र मैच में मुंबई इंडियन्स से भिड़ना है. टीम यहां भी जीत दर्ज कर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी.
इस दमदार पारी के बाद सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इस दौरान उन्होंने अपनी बैटिंग पर बताया कि वह आज जल्दबाजी के मूड में नहीं थे. उन्होंने इस पिच को शुरुआत में भांप लिया था और यह तय किया था कि वह कुछ देर संभलकर खेलते हैं तो फिर बड़े-बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, जिससे टीम को मदद मिलेगी.
सूर्यवंशी ने कहा, ‘हमारी बॉलिंग के दौरान जब मैं बाहर (इम्पैक्ट सब्सीट्यूट) बैठा था तो यही सोच रहा था यह पिच बैटिंग के लिए अच्छी दिख रही है. मैं यही सोच रहा था कि आज मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करूंगा और टाइम लेकर खेलूंगा. क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैंने थोड़ा टाइम लेकर खेला तो फिर इससे दूसरे छोर पर खडे़ बल्लेबाज को भी फायदा होगा.’
बता दें वैभव ने पारी के 5वें ओवर तक सिर्फ 12 ही गेंदें खेली थीं और उनके खाते में सिर्फ 11 रन थे. पावरप्ले के अंतिम ओवर में प्रिंस यादव के खिलाफ उन्होंने अपने हाथ खोले तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया. जब उनसे पूछा गया कि धीमी शुरुआत के बावजूद उन्होंने यहां तेज फिफ्टी ही जड़ दी. इस पर वैभव ने कहा, ‘यही मेरी सोच थी. मैं जानता हूं कि मैं 2 या 3 बाउंड्री या फिर छक्के किसी भी ओवर में लगा सकता हूं. इसलिए आज मैंने अपनी बैटिंग में जल्दबाजी नहीं की.’
इसके बाद उनसे पूछा गया कि इतनी कम उम्र में जब उन्हें इतनी अटेंशन मिल रही है और इतनी तारीफ हो रही है तो इसे वह कैसे संभालते हैं. इसके जवाब में इस किशोर उम्र के बल्लेबाज ने कहा, ‘जहां तक इतनी कम उम्र में इतना अटेंशन मिलने का सवाल है तो मैं न्यूजपेपर नहीं पढ़ता हूं. मैं केवल सोचता हूं कि अभी मेरे करियर का आगाज हुआ है. अभी मुझे काफी लंबा सफर तय करना है. इस दौरान लोग काफी कुछ कहेंगे. इस दौरान मेरा फोकस केवल गेम पर रहना चाहिए और अपनी जर्नी को पूरा करने पर ध्यान होना चाहिए.’
अपने खास सेलीब्रेशन के बारे में बात करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने कहा, ‘जहां तक मेरे उस सेलिब्रेशन का सवाल है तो मुझे नहीं पता कि मैंने वह सेलिब्रेशन क्यों किया. उस सेलिब्रेशन का ऐसा कोई मतलब नहीं था. यहां तक पिछली बार भी मैंने जो सेलिब्रेशन किया था, उसका भी कोई मतलब नहीं था. मैं बस केवल नई-नई चीजें ट्राई करता रहता हूं.’
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें