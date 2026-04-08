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IPL 2026: मुंबई के हेड कोच माहेला जयवर्धने ने माना- जायसवाल-सूर्यवंशी की आंधी में उड़ा मुबंई

मुंबई के हेड कोच माहेला जयवर्धने ने माना कि सूर्यवंशी और जायसवाल ने हमारी गेंदबाजी को उधेड़ कर रख दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि गेंदबाज भी सही लाइन और लेंथ पर गेंद को नहीं रख पाए.

Published date india.com Published: April 8, 2026 7:27 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Mahela Jayawardene MI
माहेला जयवर्धने @MI

आईपीएल में मंगलवार को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियन्स के बीच हुई भिड़ंत में पहले बारिश ने खेल दिखाया और इसके बाद जब 11-11 ओवर का मैच हुआ तो बल्ले से बरसाने की जिम्मेदारी रॉयल्स के ओपनरों ने अपना ली. दोनों बल्लेबाजों ने जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट के जैसे कद के गेंदबाजों के खिलाफ चौके-छक्के जड़कर धमाल मचा दिया. यशस्वी जायसवाल (77*) और वैभव सूर्यवंशी (39) की इस आतिशी पारी की बदौलत रॉयल्स ने 11 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बनाए. वहीं मुंबई की टीम जवाब में 11 ओवर में 9 विकेट खोकर 123 रन ही बना पाए.

मुंबई की यहां 27 रनों से हार के बाद टीम के हेड कोच माहेला जयवर्धने ने माना कि रॉयल्स के सलामी बल्लेबाजों के तूफान के सामने उनकी टीम बुरी तरह लड़खड़ा गई. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गेंदबाजों ने अपनी लाइन और लेंथ का सही इस्तेमाल नहीं किया. यहां तक ​​कि जसप्रीत बुमराह जैसा तेज गेंदबाज भी थोड़ी लेंथ से चूक गया.

बारिश से प्रभावित इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रन से हराया. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ जीत के साथ सत्र की शुरुआत करने वाले मुंबई इंडियंस की यह लगातार दूसरी हार थी. जयवर्धने ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘हमारा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा और हमें इस पर काम करना होगा. हमने अपनी रणनीति तय की थी लेकिन हम उस पर अच्छी तरह से अमल नहीं कर पाए. ये खिलाड़ी (सूर्यवंशी और जायसवाल) बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. हमें खतरे का अहसास था, विशेषकर जब बारिश के कारण ओवरों की संख्या कम कर दी गई थी क्योंकि ऐसे में आपके पास शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करने की छूट होती है.’

उन्होंने कहा, ‘पहले चार-पांच ओवर हमारे लिए महत्वपूर्ण थे. मुझे लगता है कि हम अपनी लेंथ और लाइन से भटक गए. उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की.’

जयवर्धने ने कहा कि बुमराह जैसे गेंदबाज को भी राजस्थान रॉयल्स के दोनों सलामी बल्लेबाजों के आक्रामक रवैये के सामने संघर्ष करना पड़ा, जिन्होंने मिलकर पहले पांच ओवरों में 80 रन बनाए. जायसवाल ने 32 गेंदों पर नाबाद 77 रन और सूर्यवंशी ने 14 गेंदों पर 39 रन बनाए.

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि हम सभी पिछले साल से ही सूर्यवंशी की प्रतिभा के बारे में जानते थे. बुमराह शायद थोड़ी लेंथ चूक गए और उन्होंने (सूर्यवंशी) इसका फायदा उठाया. यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे वह अपने प्रदर्शन कैसे बेहतर करते हैं. लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने हमारे गेंदबाजों की जमकर धुनाई की.’

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जयवर्धने ने कहा, ‘यह मत भूलिए कि जायसवाल की पारी अहम रही. पहले तीन ओवरों में उन्होंने जमकर रन बटोरे और आखिर तक टिके रहे.’

(एजेंसी)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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