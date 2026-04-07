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Ipl 2026 Rr Vs Mi Vaibhav Suryavanshi Vs Jasprit Bumrah Who Will Win The Battle Today

RR vs MI: मुंबई के सामने दूसरे बार उतरेंगे वैभव सूर्यवंशी, जसप्रीत बुमराह के सामने कैसा है रिकॉर्ड

Vaibhav Sooryavanshi vs Jasprit Bumrah: मंगलवार को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुंबई इंडियन्स की टीम जब मैदान पर उतरेगी तो आज की धमाकेदार जंग वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह के बीच होगी.

जसप्रीत बुमराह vs वैभव सूर्यवंशी @IPL-BCCI

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में मंगलवार की शाम को सीजन का 13वां मैच खेलने के लिए जब राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम 5 बार की चैम्पियन मुंबई इंडियन्स (MI) के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो फैन्स की निगाहें यहां वैभव सूर्यवंशी बनाम जसप्रीत बुमराह (Vaibhav Sooryavanshi vs Jasprit Bumrah) मुकाबला है. यह पहली बार है, जो दोनों का आमना-सामना होता दिख सकता है. वैभव को पिछले सीजन जब IPL में पहली बार डेब्यू का मौका मिला तो वह मुंबई के खिलाफ मै खेले थे. लेकिन तब किशोर वैभव और अनुभवी बुमराह का आमना-सामना नहीं हो पाया था. उस मैच में सूर्यवंशी मैच के पहले ही ओवर में दीपक चाहर का शिकार बन गए और अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे.

हालांकि वैभव ने पिछले ही IPL में ऐसे कई धमाकेदार कारनामे कर दिए थे और इस नए आईपीएल से पहले वह अंडर 19 स्तर की तीनों फॉर्मेट, रणजी ट्रॉफी और अंडर 19 वर्ल्ड कप में धमाल मचाकर यहां पहुंचे हैं. पिछले एक साल में उन्होंने अपने स्तर पर क्रिकेट में काफी अनुभव कमाया है और खेल के बड़े-बड़े जानकारों का दिल जीता है.

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इस सीजन की शुरुआत से पहले 15 साल के हो चुके वैभव अगर इस बार इस लीग में लगतार कमाल दिखाते रहते हैं. तो उन्हें IPL के बाद टीम इंडिया में जगह मिल सकती है. ऐसे में वैभव पर दुनिया की निगाहें होंगी कि वह दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के सामने कैसा खेल दिखाते हैं.

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क्रिकेट के दुनिया में वैभव उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलिंग में अपनी घातक गेंदबाजी के बूते दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम हैं. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में दोनों खिलाड़ी पहली बार एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे. इस सीजन अब तक खेली दो पारियों में वैभव 84 रन बना चुके हैं, जिसमें एक हाफ सेंचुरी भी शामिल है. इस सीजन के पहले मैच में वैभव ने सीएसके के खिलाफ 15 बॉल में फिफ्टी बना दी थी. अब फैन्स को मुंबई के खिलाफ उनसे एक कड़क पारी की आस है, जहां वह बुमराह के खिलाफ भी बेखौफ खेलते दिखें.

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