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IPL 2026: वैभव-जुरेल की धमाकेदार पारी ने राजस्थान को दिलाई जीत, रोमांचक मुकाबले में RCB को 6 विकेट मिली शिकस्त

RR Vs RCB: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल की शानदार पारी के दम पर आरसीबी को 6 विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की.

Published date india.com Published: April 11, 2026 1:03 AM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
RR Vs RCB
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IPL 2026 RR Vs RCB: आईपीएल 2026 के 16वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया. यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. मुकाबला काफी रोमांचक रहा, लेकिन आखिर में राजस्थान की टीम ने शानदार बल्लेबाजी के दम पर जीत अपने नाम कर ली. इस जीत के हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल, जिन्होंने मुश्किल समय में टीम को संभाला और जीत तक पहुंचाया.

शुरुआत रही कमजोर

202 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही. ओपनर यशस्वी जायसवाल ज्यादा देर टिक नहीं सके और सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए. टीम पर शुरुआत में ही दबाव आ गया था. लेकिन इसके बाद युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल ने शानदार खेल दिखाया. दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और मैच का रुख बदल दिया.

वैभव-जुरेल की दमदार साझेदारी

वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में 78 रन बना दिए, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे. उनका खेलने का अंदाज काफी आक्रामक था. दूसरी तरफ ध्रुव जुरेल ने भी शानदार साथ दिया. दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 37 गेंदों में 108 रन जोड़ दिए. इस साझेदारी ने राजस्थान को मैच में मजबूत स्थिति में ला दिया. बीच में शिमरोन हेटमायर और कप्तान रियान पराग जल्दी आउट हो गए, जिससे थोड़ा दबाव बना. लेकिन ध्रुव जुरेल एक छोर पर टिके रहे और उन्होंने 43 गेंदों में 81 रन की नाबाद पारी खेली. उनके साथ रविंद्र जडेजा ने भी 24 रन बनाकर अच्छा साथ दिया. दोनों ने मिलकर टीम को आसानी से लक्ष्य तक पहुंचा दिया. गेंदबाजी में बेंगलुरु की तरफ से जोश हेजलवुड और क्रुणाल पांड्या ने 2-2 विकेट लिए, लेकिन वे टीम को जीत नहीं दिला सके.

बेंगलुरु की पारी

इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 201 रन बनाए. टीम की शुरुआत खराब रही और फिल साल्ट बिना रन बनाए आउट हो गए. विराट कोहली ने 32 रन बनाए, जबकि कप्तान रजत पाटीदार ने 63 रन की अच्छी पारी खेली. आखिर में वेंकटेश अय्यर ने तेजी से 29 रन जोड़े. राजस्थान की तरफ से जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई और बृजेश शर्मा ने 2-2 विकेट लिए. इस जीत के साथ राजस्थान की यह लगातार चौथी जीत है, जबकि बेंगलुरु को इस सीजन की पहली हार झेलनी पड़ी.

(इनपुट: IANS)

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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