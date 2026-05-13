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IPL 2026: कगिसो रबाडा की गेंदबाजी का कायल हुआ ये पूर्व क्रिकेटर, तारीफ में कह दी यह बात

IPL 2026: कगिसो रबाडा गुजरात के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और टीम को फिलहाल अंक तालिका में टॉप पर ले गए हैं. अब भारत का एक पूर्व क्रिकेटर उनका फैन बन गया है.

Published date india.com Published: May 13, 2026 2:39 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Kagiso Rabada

IPL 2026: शुभमन गिल की कप्तानी वाली आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस शानदार प्रदर्शन कर रही है. आईपीएल 2026 में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर अंकतालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया है. जीटी की जीत में तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा की अहम भूमिका रही. भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर सबा करीम ने रबाडा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह गुजरात की तेज गेंदबाजी के नेतृत्वकर्ता बन गए हैं.

रबाडा की तारीफ

सबा करीम ने कहा, “रबाडा बेहतरीन फॉर्म में हैं और जीटी की तेज गेंदबाजी के नेतृत्वकर्ता बन गए हैं. एसआरएच के खिलाफ उन्होंने अपनी ताकत का शानदार इस्तेमाल किया और पिच से अतिरिक्त बाउंस पैदा किया. वह पूरे स्पेल में शानदार दिखे. अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की विकेट के लिए जिस तरह से उन्होंने योजना बनाई, वह देखने में बहुत बढ़िया था, कुल मिलाकर, वह बाकी बॉलर्स के लिए टोन सेट करते हैं और गेंदबाजी की योजना का नेतृत्व करते हैं. अन्य गेंदबाज उन्हें फॉलो करते हैं.”

बेहतरीन फॉर्म में हैं रबाडा

एसआरएच के खिलाफ रबाडा ने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए. रबाडा का पूरे सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है. वह सीजन के दूसरे सफल गेंदबाज हैं और 12 मैचों में 21 विकेट ले चुके हैं. मैच पर नजर डालें तो टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस ने साई सुदर्शन के 61 और वाशिंगटन सुंदर के 50 रनों की मदद से गुजरात ने 5 विकेट पर 168 रन बनाए,

गुजरात की जबरदस्त जीत

169 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी एसआरएच की बल्लेबाजी बिखर गई. टीम 14.5 ओवर में 86 रन पर सिमट गई और 82 रन से मैच हार गई. जीटी के लिए कगिसो रबाडा के अलावा जेसन होल्डर ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए. प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए. सिराज और राशिद को 1-1 विकेट मिला. रबाडा प्लेयर ऑफ द मैच रहे. (इनपुट्स: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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