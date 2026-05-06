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IPL 2026: संजू सैमसन की बल्लेबाजी का फैन हुआ ये ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज, तारीफ में कह दी यह बात

IPL 2026: सीएसके सीजन में 10 मैच खेल चुकी है, जिसमें 5 मैचों में जीत और 5 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. 5 जीतों में तीन बार सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं.

Photo: BCCI/IPL

IPL 2026: संजू सैमसन आईपीएल 2026 में तगड़ी फॉर्म में दिख रहे हैं. सीएसके के लिए वो अकले ही दम पर मैच जीत रहे हैं. उनकी बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच काफी प्रभावित हैं. फिंच ने कहा है कि सैमसन ही वो सुपरस्टार हैं जिनका सीएसके को इंतजार था. फिंच ने कहा, “सैमसन सीजन की शुरुआत के कुछ मैचों में रन नहीं बना पाए थे. इस वजह से अचानक चर्चा चलने लगी कि सैमसन को शामिल कर सीएसके ने कोई गलती तो नहीं कर दी. सीएसके के खिलाड़ियों पर दबाव भी काफी होता है. उसमें भी अगर आपको जडेजा जैसे खिलाड़ी के बदले ट्रेड किया गया हो, तो दबाव और बढ़ता है.”

फिंच ने की सैमसन की तारीफ

उन्होंने कहा कि सैमसन ने अपनी लय पा ली है और फ्रेंचाइजी को अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया है. यही वह सुपरस्टार है जिसके सीएसके को तलाश थी. यह देखना बहुत अच्छा है कि वह एक अलग स्तर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 52 गेंदों पर नाबाद 87 रन बनाकर सीएसके को 8 विकेट से जीत दिलाने वाले सैमसन सीजन में टीम के सबसे सफल बल्लेबाज हैं. वह 10 मैचों की 10 पारियों में 2 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 402 रन बना चुके हैं.

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तीन बार रहे प्लेयर ऑफ द मैच

सीएसके के लिए पारी की शुरुआत करने वाले सैमसन टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ बन चुके हैं. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया. सीएसके ने सीजन में 10 मैच खेली है जिसमें 5 मैचों में जीत और 5 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. 5 जीतों में तीन बार सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं. तीनों बार उन्होंने टीम के लिए मैच विजयी और नाबाद पारियां खेली थीं.

सैमसन हो सकते हैं अगले कप्तान

सीएसके के भविष्य के कप्तान के रूप में देखे जा रहे सैमसन को आईपीएल 2026 से पहले टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम करन के बदले राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया गया था. सीएसके के लिए यह डील अब तक सही साबित हुई है. (इनपुट्स: आईएएनएस)

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