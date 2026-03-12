Hindi Cricket Hindi

IPL 2026 Tickets: कब शुरू होगी बिक्री, कैसे करें बुकिंग और क्या होगी कीमत? जानिए सबकुछ

IPL 2026 Tickets Price: बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के पहले चरण के शेड्यूल की घोषणा कर दी है. पहला मुकाबला 28 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा.

IPL 2026 Tickets Details: क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार खत्म होने वाला है. इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन 28 मार्च से आयोजित किया जाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बुधवार को टूर्नामेंट के पहले चरण के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसमें कुल 20 मैच खेले जाएंगे.

सीजन का धमाकेदार आगाज 28 मार्च को बेंगलुरु में होगा. इस ओपनिंग मैच में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. बेंगलुरु के फैंस के लिए यह एक बड़ी खबर है, क्योंकि उनकी पसंदीदा टीम अपने घरेलू मैदान से ही खिताब बचाने के अभियान की शुरुआत करेगी.

चिन्नास्वामी स्टेडियम पर सस्पेंस बरकरार

हालांकि, बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मैचों का आयोजन कर्नाटक सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की मंजूरी पर निर्भर करेगा. पिछले सीजन में इस स्टेडियम में भगदड़ की एक दुखद घटना हुई थी. इसी को ध्यान में रखते हुए, 13 मार्च को समिति की एक बैठक होगी, जिसमें सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लिया जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद ही यहां मैचों पर अंतिम मुहर लगेगी.

इन 10 शहरों में सजेगा आईपीएल का मेला

टूर्नामेंट के शुरुआती 20 मैच देश के 10 प्रमुख शहरों में खेले जाएंगे. इनमें बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, गुवाहाटी और न्यू चंडीगढ़ शामिल हैं.

टिकटों को लेकर क्या है अपडेट?

अभी तक बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर टिकटों की बिक्री शुरू करने की तारीख का ऐलान नहीं किया है. लेकिन टिकट बुक करने के शौकीन फैंस के लिए कुछ संकेत मिल रहे हैं.

जोमैटो के डिस्ट्रिक्ट ऐप पर आईपीएल टिकटों के लिए एक अलग विंडो दिखाई दे रही है, जिस पर “Coming Soon” लिखा है. उम्मीद है कि जैसे ही बिक्री शुरू होगी, इस ऐप पर टिकट उपलब्ध हो जाएंगे.

प्री-सेल रजिस्ट्रेशन शुरू

वहीं, BookMyShow ने आईपीएल 2026 के लिए प्री-सेल रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. अभी फैंस गुजरात टाइटंस (अहमदाबाद) और मुंबई इंडियंस (मुंबई) के मैचों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

BookMyShow ने साफ किया है कि रजिस्ट्रेशन का मतलब कन्फर्म टिकट नहीं है, बल्कि इससे आपको अन्य लोगों से पहले टिकट खरीदने का मौका मिल सकता है. साथ ही, मुंबई इंडियंस के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले फैंस को उनके ब्लू मेंबरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनने का भी अवसर मिल सकता है.

कब से शुरू होगी बिक्री?

माना जा रहा है कि बीसीसीआई 13 मार्च को चिन्नास्वामी स्टेडियम पर फैसला लेने के साथ ही टिकटों की बिक्री की तारीख भी घोषित कर सकता है. तो अपनी पसंदीदा टीम की जर्सी तैयार रखिए और टिकटों के अपडेट पर नजर बनाए रखिए.