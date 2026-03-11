  • Hindi
क्या LPG संकट से टल सकता है IPL 2026? जानिए गैस की कमी से क्यों बढ़ी चिंता

IPL 2026 News: मिडिल ईस्ट के युद्ध और गैस संकट ने होटलों और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. क्या इन मुश्किलों के बीच BCCI आईपीएल का सफल आयोजन कर पाएगा?

IPL 2026 Schedule: भारत में क्रिकेट के सबसे बड़े त्यौहार, यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. स्टार स्पोर्ट्स के अनुसार, नए सीजन की शुरुआत 28 मार्च से हो सकती है. लेकिन अभी तक बीसीसीआई की ओर से तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है. इसी बीच फैंस के बीच उत्साह के साथ-साथ एक अनजाना डर भी है. देश में छाई LPG की किल्लत ने इस मेगा इवेंट के आयोजन पर सवालिया निशान लगा दिए हैं.

IANS की रिपोर्ट के अनुसार, IPL 2026 का पूरा शेड्यूल एक साथ जारी नहीं किया जाएगा. पहले 20 दिनों का कार्यक्रम 12 मार्च को घोषित हो सकता है. खबरों की मानें तो सीजन का पहला मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच के साथ शुरू हो सकता है.

शेड्यूल में देरी का एक बड़ा कारण चुनाव भी

इसके अलावा शेड्यूल में देरी का एक बड़ा कारण भारत के तीन राज्यों- असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं. चुनाव की तारीखों पर राज्य सरकारें सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थ हो सकती हैं, जिसका सीधा असर कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के मैचों पर पड़ेगा.

ईरान-इजरायल युद्ध का IPL पर असर?

जहां एक तरफ चुनाव की वजह से शेड्यूल में बदलाव हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय तनाव ने भारत की ऊर्जा व्यवस्था को हिला दिया है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण भारत में LPG संकट गहरा गया है.

ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक किए जाने की वजह से कच्चे तेल और गैस की सप्लाई रुक गई है. इसका असर यह हुआ है कि भारत सरकार को मंगलवार आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करना पड़ा, ताकि प्राकृतिक गैस की सप्लाई को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सुरक्षित रखा जा सके.

होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर मार

अगले ढाई महीनों तक IPL की 10 टीमें देश के अलग-अलग शहरों के बड़े होटलों में रुकेंगी. लेकिन LPG की किल्लत की वजह से होटल इंडस्ट्री पहले ही दबाव में है. होटलों में खाना महंगा हो रहा है और गैस की कमी के कारण सेवाओं में दिक्कत आ रही है. अगर यही स्थिति बनी रही, तो खिलाड़ियों और स्टाफ के रुकने और खाने-पीने की व्यवस्था को संभालना मुश्किल हो जाएगा.

क्या कहते हैं IPL चेयरमैन?

इस बढ़ते संकट पर IPL के चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है. उन्होंने बताया, “निश्चित रूप से यह एक बड़ी चुनौती है. हालांकि, अभी तक हमें होटलों की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई शिकायत नहीं मिली है. अगर होटल हमें किसी समस्या के बारे में सूचित करते हैं, तो हम स्थिति की समीक्षा करेंगे. फिलहाल हम मीडिया के जरिए ही इस संकट के बारे में जान रहे हैं, लेकिन हम सतर्क हैं और समय आने पर उचित फैसला लेंगे.”

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

