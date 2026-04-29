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IPL: LIVE मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट के सुट्टे उड़ाते दिखे रियान पराग, हो सकती है जेल

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान मंगलवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में ई-सिगरेट के कश लेते दिखाई दिए हैं. यह देखकर फैन्स हैरान हैं.

Published date india.com Published: April 29, 2026 12:49 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Riyan Parag Vaping
रियान पराग,ड्रेसिंग रूप में ई-सिगरेट के सेवन के दौरान, तस्वीर- @x.com पर वायरल वीडियो से ग्रैब

Riyan Paraga Using E-Cigarette in Dressing Room During PBKS vs RR Match: IPL 2026 में मंगलवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ खेले गए मैच में राजस्थान के कप्तान रियान पराग (Riyan Parag) ई-सिगरेट या वेप के कश लगाते दिखाई दिए हैं. वह टीम के ड्रेसिंग रूम में ही अपने साथी खिलाड़ियों के ईर्द-गिर्द यह काम करते दिखाई दिए हैं, जबकि आईपीएल या क्रिकेट मैचों के दौरान ऐसा करना प्रतिबंधित है. कोई भी खिलाड़ी या सपॉर्टिंग स्टाफ का सदस्य मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक सिगरेट नहीं पी सकता. रियान तो यहां ई-सिगरेट पीते दिखे हैं, जो भारत में पूरी तरह प्रतिबंधित है. ऐसे में उन पर पुलिस एक्शन भी ले सकती है.

यह घटना तब घटी, जब 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स (RR) की पारी का 16वां ओवर प्रगति पर था. इस दौरान कैमरे की नजर ड्रेसिंग रूम पर पड़ी तो रियान अपनी सीट पर बैठकर ई-सिगरेट का कश भरते दिखाई दिए और उनके मुंह से धुआं भी निकलता दिख रहा है. इस दौरान टीम के साथी खिलाड़ी ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल भी उनके आसपास दिख रहे हैं.

बता दें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) धूम्रपान या अन्य नशे को लेकर सख्त है और कोई भी खिलाड़ी या सपॉर्ट स्टाफ का सदस्य मैदान या ड्रेसिंग रूम में इसका सेवन नहीं कर सकता है. हालांकि इसके सेवन के लिए एक खास एरिया में जाकर ऐसा किया जा सकता है.

वहीं भारत में ई-सिगरेट सरकार ने पूरी तरह बैन की हुई है. इसके खिलाफ ‘द प्रोहिबीशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट (PECA 2019) का कानून आया था. इस कानून के तहत ई-सिगरेट का देश में उत्पादन, बिक्री, खरीद, आयात, निर्यात और प्रचार पर रोक है और इसका उल्लंघन करने पर सजा या भारी जुर्माना भी हो सकता है.’

ऐसे में राजस्थान रॉयल्स और उनके युवा कप्तान रियान पराग के लिए यह भारी चिंता की बात है. क्योंकि जिस उत्पाद (ई-सिगरेट) का सेवन करते हुए दिखाई दिए हैं. उनकी देश में इजाजत नहीं है. ऐसे में पुलिस इस पर कार्रवाई भी कर सकती है. इस मामले पर बीसीसीआई भी पराग और उनकी टीम से सफाई मांग सकता है और उन पर जरूरी कार्रवाई भी कर सकता है.

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इस मैच की बात करें तो पंजाब को यहां इस सीजन की पहली हार का सामना करना पड़ा है. उसने न्यू चंड़ीगढ़ के मुल्लांपुर में खेले गए इस मैच में मेहमान टीम के सामने 223 रनों की चुनौती पेश की थी, जिसे रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल और डोनोवन फरेरा की शानदार फिफ्टीज के दम पर 6 विकेट से हासिल कर लिया.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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