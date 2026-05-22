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अभिषेक-ईशान-क्लासेन के तूफान में उड़ी RCB, हैदराबाद ने 55 रनों से जीता मैच

IPL 2026 RCB vs SRH: आज के मैच में ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 255 रन का विशाल स्कोर बनाया. बेंगलुरु इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी.

Published date india.com Published: May 22, 2026 11:59 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
अभिषेक-ईशान-क्लासेन के तूफान में उड़ी RCB, हैदराबाद ने 55 रनों से जीता मैच

सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने आईपीएल 2026 के 67वें मुकाबले में ऐसा तूफान मचाया कि स्टेडियम में बैठे फैंस भी रोमांच से झूम उठे. चौकों-छक्कों की बारिश के बीच, बेंगलुरु के गेंदबाज बेबस नजर आए. हर ओवर में रन बरस रहे थे और RCB के कप्तान के चेहरे पर बढ़ती चिंता साफ दिखाई दे रही थी. अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन की विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैच को पूरी तरह एकतरफा बना दिया. हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में लक्ष्य पूरा करने उतरी बेंगलुरु पूरे ओवर खेलने के बावजूद 200 रन ही बना सकी.

अभिषेक और हेड ने दी तूफानी शुरुआत

ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया. दोनों बल्लेबाजों ने पावरप्ले में आरसीबी के गेंदबाजों पर जोरदार हमला बोला. सिर्फ 4 ओवर में दोनों ने पहले विकेट के लिए 45 रन जोड़ दिए. ट्रेविस हेड 16 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वह टीम को शानदार शुरुआत दिला चुके थे. इसके बाद अभिषेक शर्मा ने अपना तूफानी अंदाज जारी रखा. उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों में 56 रन की विस्फोटक पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 5 छक्के और 4 चौके निकले. अभिषेक ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 52 रन की तेज साझेदारी भी की, जिससे SRH का रनरेट लगातार ऊपर जाता रहा.

ईशान और क्लासेन ने उड़ाए गेंदबाजों के होश

अभिषेक के आउट होने के बाद, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन ने आरसीबी के गेंदबाजों की हालत और खराब कर दी. दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 113 रनों की विस्फोटक साझेदारी की. मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाए गए और गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए. क्लासेन ने सिर्फ 24 गेंदों में 51 रन ठोक दिए, जिसमें 5 लंबे छक्के और 2 चौके शामिल रहे.

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वहीं ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों में 79 रन बनाए. उनकी पारी में 8 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. दोनों की बल्लेबाजी इतनी आक्रामक थी कि 16.2 ओवर में ही टीम का स्कोर 210 रन तक पहुंच गया. इसके बाद नितीश कुमार रेड्डी ने भी तेजी से रन बनाकर टीम को 255 तक पहुंचा दिया.

नितीश रेड्डी ने अंत में लगाए बड़े शॉट

नितीश रेड्डी ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाकर टीम के स्कोर को और विशाल बना दिया. उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में नाबाद 29 रन बनाए. इस छोटी लेकिन अहम पारी में उन्होंने 3 छक्के और 1 चौका लगाया. ईशान किशन के साथ चौथे विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी हुई. खास बात यह रही कि SRH के लगभग हर बल्लेबाज ने तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाए. टीम ने पूरे 20 ओवर में सिर्फ 4 विकेट गंवाए और 255 रन जैसा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया. यह इस सीजन के सबसे बड़े स्कोर में से एक माना जा रहा है.

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RCB पूरी तरह बेअसर नजर आई

बेंगलुरु की तरफ से कप्तान रजत पाटीदार ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए और टीम को संभालने की कोशिश की. वहीं वेंकटेश अय्यर ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 19 गेंदों में 44 रन ठोक दिए. उनकी पारी में 4 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. इसके अलावा क्रुणाल पंड्या ने नाबाद 41 रन बनाए, जबकि देवदत्त पदिक्कल ने 21 रन का योगदान दिया. विराट कोहली इस मैच में बड़ी पारी नहीं खेल सके और 15 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं टिम डेविड
15 रन बनाकर नाबाद लौटे.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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