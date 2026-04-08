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IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई इंडियन्स की धुआंदार धुलाई के बाद दिया मैसेज, 4 शब्दों में बोल गए दिल की बात
राजस्थान रॉयल्स की लगातार तीसरी जीत के बाद वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बैटिंग और टीम की जीत के पलों की झलकियां पोस्ट की हैं. इस दौरान उन्होंने फैन्स के लिए भी 4 शब्दों में लिखा यह मैसेज...
मंगलवार को वैभव सूर्यवंशी मुंबई इंडियन्स के सामने उतरे तो उनका मुकाबला यहां जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पांड्या और दीपक चाहर जैसे नामी गेंदबाजों के खिलाफ था. इस बॉलिंग अटैक के सामने उनके लिए कुछ ऐसा मौका था, जैसे वह इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया के नामचीन गेंदबाजों के सामने एकसाथ सामना करना है. लेकिन वैभव के मन में इस मुकाबले को लेकर जरा भी घबराहट नहीं दिखी. बल्कि वह अपने चिर-परिचित और निडर अंदाज में ही दिखाई दिए और उन्होंने अपनी पारी की पहली ही गेंद दुनिया के घातक गेंदबाजों में सबसे आगे माने जाने वाले जसप्रीत बुमराह की खेली.
पहली ही गेंद पर उन्होंने बुमराह जैसे गेंदबाज कोई सम्मान नहीं दिया और अपने शॉट से लॉन्ग ऑन पर करारा छक्का जड़ दिया, जो सीधे जाकर दर्शक दीर्घा में गिरा. वैभव ने अपनी दमदार पारी के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा है. इस पोस्ट में उन्होंने सिर्फ 4 शब्दों में अपने दिल की बात कह दी है.
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बता दें इस सीजन की तीसरी पारी में खेलने उतरे वैभव ने सिर्फ 14 बॉल की अपनी पारी में 1 चौका और 5 छक्के जमाते हुए 40 रन बनाए. उन्होंने यहां अपने ओपनिंग पार्टनर यशस्वी जायसवाल के साथ 5 ओवर में 80 रन जोड़े. वह शार्दुल ठाकुर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में तिलक वर्मा को कैच देकर आउट हुए, जबकि इस ओवर में आउट होने से पहले वह 2 छक्के और 1 चौका जमा चुके थे.
इन दोनों की इस पारी की बदौलत रॉयल्स ने बारिश के चलते छोटे किए गए इस मैच में 11 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 150 रन बनाए. इतने ही ओवर में 151 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी मुंबई की टीम यहां 9 विकेट गंवाकर 123 रन ही बना पाई.
राजस्थान रॉयल्स की यह सीजन की लगातार तीसरी जीत है और उन्होंने 6 अंकों के साथ अंक-तालिका में पहले पायदान पर अपनी जगह बना ली है. रॉयल्स की इस जीत के बाद वैभव सूर्यवंशी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस मैच से जुड़ी कई तस्वीरें पोस्ट की हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों में अपनी बैटिंग के अंदाज और टीम की जीत की झलकियां पोस्ट करते हुए फैन्स के लिए खास संदेश भी लिखा. 15 साल के वैभव ने यहां लिखा, ‘सपॉर्ट के लिए शुक्रिया.’
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