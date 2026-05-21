IPL 2026: हेयरलाइन फ्रैक्चर से जूझ रहे हैं वरुण चक्रवर्ती फिर भी टीम के लिए खेल रहे मैच: शेन वॉटसन

KKR के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती इन दिनों बाएं पैर में फ्रैक्चर से जूझ रहे हैं. इसके बावजूद पर टीम को प्लेऑफ में लाने के लिए आईपीएल मैच खेल रहे हैं.

Published date india.com Published: May 21, 2026 4:22 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Varun Chakravarthy KKR
वरुण चक्रवर्ती @IPL-BCCI

KKR के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती इन दिनों बाएं पैर में फ्रैक्चर से जूझ रहे हैं. इसके बावजूद पर टीम को प्लेऑफ में लाने के लिए आईपीएल मैच खेल रहे हैं.
कोलकाता नाइट राइडर्स के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती इन दिनों चोटिल हैं. उनके बाएं पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर है लेकिन प्लेऑफ के मुहाने पर पहुंच चुकी टीम के लिए वह इस दर्द को सहकर भी खेल रहे हैं. टीम के सहायक कोच शेन वॉटसन ने कहा कि यह स्पिनर आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए केकेआर की मुहिम योगदान देने के लिए बेताब है.

चक्रवर्ती को 8 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ केकेआर के मैच के दौरान फील्डिंग करते समय चोट लगी थी. इस कारण वह 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अगला मैच नहीं खेल पाए थे जिसके बाद मुख्य कोच अभिषेक नायर ने उनके फ्रैक्चर की पुष्टि की थी. लेकिन आरसीबी से हार के बाद केकेआर को बाकी मैच जीतने की जरूरत थी इसलिए चक्रवर्ती पूरी तरह फिट नहीं होने के बावजूद गुजरात टाइटन्स (GT) और मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ लगातार मैचों में खेलने के लिए वापस आ गए.

वॉटसन ने बुधवार को यहां मुंबई इंडियंस पर मिली चार विकेट की जीत के बाद कहा, ‘मुझे ठीक-ठीक नहीं पता कि वह इस समय रिहैब के किस दौर में हैं. मुझे बस इतना पता है कि वह इस समय थोड़े दर्द के साथ खेल रहे हैं. इससे पता चलता है कि वह कितने बहादुर हैं. वह केकेआर के लिए योगदान देने के लिए कितने आतुर हैं और वह अभी भी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं.’

मार्च में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से भारत की टी20 स्पिन गेंदबाजी के मुख्य खिलाड़ी चक्रवर्ती का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. अपने पहले तीन आईपीएल मैचों में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला और उन्होंने 105 रन लुटा दिए. इस खराब प्रदर्शन ने केकेआर के अभियान को शुरुआत में ही काफी नुकसान पहुंचाया. लेकिन टूर्नामेंट के आखिरी दौर में चक्रवर्ती ने अपनी लय वापस पा ली. फिर उन्होंने चार मैचों में 10 विकेट लेकर टीम की वापसी में अहम भूमिका निभाई.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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