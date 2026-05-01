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IPL 2026- RR vs DC मैच में बाजुओं पर काली पट्टी क्यों बांध कर उतरी दिल्ली कैपिटल्स, दर्दनाक है वजह

IPL में शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स की टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में उतरी तो उसके खिलाड़ियों ने बाजुओं पर काली पट्टी बांध रखी थी. DC ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी वजह बताई, जो बहुत दुख देने वाली है.

Published date india.com Updated: May 1, 2026 11:39 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
DC Players in black armband
RR के खिलाफ मैच में काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी @IPL-BCCI

आईपीएल (IPL 2026) में शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम जयपुर के संवाई मान सिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मैच खेलने उतरी है. दिल्ली की टीम यहां हार की हैट्रिक लगाकर इस सिलसिले को तोड़ने की उम्मीद में उतरी है. रॉयल्स की टीम ने उसके सामने जीत के लिए 226 रनों का टारगेट रखा है.

रॉयल्स की ओर से इस मैच में उसके दोनों ओपनिंग बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (4) और यशस्वी जायसवाल (6) फ्लॉप हो गए. लेकिन इसके बाद टीम ने ध्रुव जुरेल (42 रन, 30 बॉल में) और कप्तान रियान पराग (90 रन, 50 बॉल में) की बदौलत यह स्कोर खड़ा किया.

हालांकि दिल्ली ने यह मैच 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है. उसकी ओर से पथुम निसांका (62) और केएल राहुल (75) ने बेहतरीन फिफ्टी जमाई, जबकि नीतीश राणा (33), ट्रिस्टन स्टब्स (18*) और आशुतोश शर्मा (25*) ने भी बेहतरीन पारियां खेलकर टीम को 5 बॉल शेष रहते जीत दिला दी.

रॉयल्स ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. इस मैच में दिल्ली की टीम 3 बदलाव के साथ उतरी थी, जबकि रॉयल्स ने भी अपनी प्लेइंग XI में 2 बदलाव किए थे. उसने शुभम दुबे और रवि विश्नोई को अपनी प्लेइंग XI में शामिल किया था. वहीं दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस के दौरान बताया कि उनकी टीम तीन बदलाव के साथ उतरी है. इस मैच में साहिल प्रकाश, डेविड मिलर और दुष्मंता चमीरा को जगह नहीं मिली है. पथुम निसांका और मिचेल स्टार्क को टीम में शामिल किया गया है.

इसके बाद दिल्ली की टीम जब मैदान पर फील्डिंग के लिए उतरी तो उसके खिलाड़ियों ने बाजुओं पर काली पट्टी बांधी हुई थी. यह काली पट्टी खिलाड़ी शोक व्यक्त करने के मकसद से बांध कर आते हैं. ऐसे में फैन्स को कुछ पल यह हैरानी थी कि आखिर खिलाड़ी किसका शोक मना रहे हैं.

दिल्ली की टीम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी दी तो यह दिल दुखाने वाले लम्हे की याद थी. एक रोड एक्सीडेंट में दिल्ली कैपिटल्स के दो फैन्स की मौत हो गई थी. 27 अप्रैल को जब दिल्ली की टीम अपने घर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच खेल रही थी तो इस मैच में ये दो फैन्स भी अपनी टीम को सपॉर्ट करने पहुंचे थे. मैच के बाद वे अपने घर जा रहे थे. दिल्ली के अशोक रोड पर ये दोनों किशोर उम्र के फैन्स हिट एंड रन केस का शिकार हो गए, जिसमें दोनों की (14 वर्षीय अभव और 20 वर्षीय यज्ञ भाटिया) जान चली गई.

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दिल्ली कैपिटल्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस संदर्भ में दोनों फैन्स की तस्वीर पोस्ट करते हुए उनकी आकस्मिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है. फ्रेंचाइजी ने लिखा, ‘हम अपनी DC टोली के सदस्य अभव (14) और यज्ञ भाटिया (20) के दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं. वे हमेशा हमारे साथ स्टैंड्स में मौजूद रहकर दिल्ली का हौसला बढ़ाते थे. आज, दुख की इस अकल्पनीय घड़ी में हम उनके परिवारों और प्रियजनों के साथ खड़े हैं. अभव और यज्ञ, आप दोनों को शांति मिले. आप हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे.’

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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