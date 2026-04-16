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Ipl 2026 Why Did Csk Write To Bcci After Rcb Match Claiming Insult

IPL 2026: RCB के होम ग्राउंड पर ऐसा क्या हुआ! नाराज हो गई चेन्नई सुपर किंग्स, BCCI से कहा- यह हमारी बेइज्जती

आईपीएल 2026 में 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ उसके घर में खेलने उतरी थी. यहां मैदान पर उसकी टीम को डीजे द्वारा अपमानित किया गया. उसने इसकी लिखित शिकायत की है.

चेन्नई सुपर किंग्स @IPL-BCCI

यूं तो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को खिलाड़ियों को करीब लाने की लीग माना जाता है, जहां विदेशी टीमों के खिलाड़ी भी साथ आकर दोस्ताना माहौल में खेलते हैं और मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी एक-दूसरे से हंसी-मजाक करते भी दिखते हैं. इस बीच कुछ टीमों की आपसी प्रतिद्वंद्विता इस लीग को एक अलग ही प्रतिस्पर्धी माहौल में ले जाती दिख रही है. नया विवाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की बीच सामने आया है. CSK ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को पत्र लिखकर RCB पर यह आरोप लगाया है कि बेंगलुरु में उसकी टीम और खिलाड़ियों को अपमानित किया गया.

बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी मैदान पर खेले गए इस मैच में डिफेंडिंग चैम्पियन RCB ने 5 बार की चैम्पियन CSK को 43 रनों से हराया था. लेकिन इस मैच के दौरान डीजे द्वारा बजाए गए गानों को लेकर सीएसके नाराज है. उसने BCCI को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है. सीएसके मैनेजमेंट ने इन गानों को अपना अपमान बताया है.

बता दें CSK को तब बुरा लगा जब स्टेडियम के डीजे ने मैच के दौरान ‘डोसा, इडली, सांभर, चटनी’ गाना बजाया. सीएसके के मुताबिक, सोशल मीडिया पर इस गाने का मैच के दौरान इस्तेमाल किए जाने का समय और संदर्भ गलत था. आईपीएल के एक शीर्ष अधिकारी ने भी यह बताया कि गवर्निंग काउंसिल को सीएसके से शिकायत मिली है और वह इसकी जांच कर रही है.

सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने भी इसकी पुष्टि की और कहा कि शिकायत में मैच के दौरान चेन्नई के खिलाड़ियों के बारे में कथित तौर पर किए गए कुछ कमेंट्स पर चिंता शामिल थी.

उन्होंने कहा, ‘डीजे आमतौर पर घरेलू टीम का समर्थन करने के लिए होते हैं. लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में, यह अलग था. हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ कुछ टिप्पणी की गई थी. इसे देखते हुए, हमने बीसीसीआई को इसकी जांच करने के लिए लिखा है. उन्होंने आगे कहा कि जितेश से जुड़े पहले के मामले के बाद, 5 अप्रैल के गेम तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी.

काशी विश्वनाथन ने कहा, ‘वैसी घटना फिर नहीं घटी थी. डीजे को विरोधी खिलाड़ियों पर कॉमेंट नहीं करना चाहिए. हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक प्यारा फैनबेस है जो बड़ी संख्या में हमारा समर्थन करता है.’

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सीएसके के एक अधिकारी ने कहा, ‘हमारे कुछ खिलाड़ियों का विकेट गिरने के बाद डीजे की तरफ से टिप्पणी की गई जो गलत है. भीड़ को जोड़ने में डीजे की अहम भूमिका होती है, लेकिन विरोधी खिलाड़ियों को टारगेट करना फ्रेंचाइजी को ठीक नहीं लगा. हम अपने विरोधियों को कम आंकने या उनका अपमान करने के लिए वहां नहीं हैं.’

यह गाना पिछले साल तब वायरल हुआ था जब जितेश शर्मा इसे गाते हुए देखे गए थे, जिसके बाद उन्हें सीएसके फैंस की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. हालांकि, चेन्नई फ्रेंचाइजी ने उस समय दखल दिया था ताकि यह पक्का किया जा सके कि विरोधी खिलाड़ियों पर ऐसी कोई बात न की जाए.

(एजेंसी से)