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IPL 2026: RR की हार के बाद कप्तान रियान पराग ने बताया- रवींद्र जडेजा को क्यों नहीं दी बॉलिंग

राजस्थान रॉयल्स को सोमवार को सीजन की पहली हार का सामना करना पड़ा. सनराइजर्स की टीम ने उसे 57 रनों से मात दे दी.

Published date india.com Updated: April 14, 2026 10:11 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Ravindra Jadeja Royals
रवींद्र जडेजा @IPL-BCCI

आईपीएल में सोमवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से 57 रनों से हार गई. यह इस सीजन की उसकी पहली हार है. इससे पहले उसने लगातार 4 मैचों में जीत दर्ज की थी. इस मैच में सबसे हैरानी भरा फैसला यह रहा कि रॉयल्स के कप्तान रियान पराग (Riyan Parag) ने अपने सीनियर लेफ्टआर्म स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को मैच में एक भी ओवर फेंकने को नहीं दिया. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच की पिच स्पिन गेंदबाजों की मददगार थी. मैच के बाद पराग ने इसकी वजह भी बताई.

पराग ने कहा कि जडेजा जैसे गेंदबाज को इस्तेमाल नहीं कर पाना बस ‘पल-भर’ में लिया फैसला था. मैच के बाद जब उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने जडेजा से बॉलिंग क्यों नहीं कराई तो इसके जवाब में इस युवा कप्तान ने कहा, ‘जड्डू भाई, मैं नहीं जानता, यह बस पल-भर में लिया फैसला था. ईशान (किशन) तब सचमुच बहुत शानदार बैटिंग कर रहे थे, तो मैं यह चांस लेना नहीं चाहता था.’

लेकिन जडेजा जैसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज से बॉलिंग नहीं कराने के बाद यह मुद्दा इस मैच के सबसे बड़े टॉकिंग प्वॉइंट में से एक है. क्योंकि रॉयल्स की टीम ने स्पिन गेंदबाजों का सीमित ही इस्तेमाल किया. उन्होंने स्पिन बॉलिंग के कोटे से मैच में सिर्फ 4 ओवर की ही बॉलिंग फिंकवाई, जिसमें से एक ओवर उन्होंने खुद फेंक था, जबकि बाकी के 3 ओवर रवि बिश्नोई ने कराए.

बॉलिंग नहीं मिलने के बाद रवींद्र जडेजा को जल्दी ही बैटिंग पर मौका तब मिल गया, जब उनकी टीम सिर्फ 9 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी. नंबर 6 पर बैटिंग करने आए जड्डू ने यहां 32 बॉल पर 45 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को सम्मान जनक स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई. इस दौरान उन्होंने डोनोवेन फरेरा (69) मिलकर 118 रनों की उपयोगी साझेदारी भी निभाई.

पराग को अपने पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड (18) को विकेट मिला था. लेकिन इसके बाद वह भी दोबारा बॉलिंग पर नहीं आए. हैदराबाद की ओर से नंबर 3 पर उतरे कप्तान ईशान किशन ने यहां 44 बॉल में शानदार 91 रनों की पारी खेली. उन्होंने इस पारी में 8 चौके और 6 छ्क्के जमाए.

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रॉयल्स की इस हार के बाद उन्होंने कहा, ‘यह बस एक छोटी सी रुकावट है. अब हम कोलकाता जाएंगे और कुछ बेहतर करेंगे. पराग ने इस मैच में फ्लॉप हुई टीम की बैटिंग को लेकर कहा कि हमारी हार की वजह टॉप ऑर्डर का फ्लॉप होना था. हमने अपने टॉप 5 विकेट सिर्फ 9 रन जोड़ने तक ही गंवा दिए. इसके बावजूद हमने यहां 159 रन बनाए तो यह हमारी बैटिंग की गहराई भी दिखाता है.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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