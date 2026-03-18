IPL 2026 में विराट कोहली के लिए नई चैलेंज होंगे, वे अब सिर्फ एक ही फॉर्मेट में खेलते हैं: इरफान पठान

भारत के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि यह पहली बार है जब कोहली सिर्फ एक ही फॉर्मेट (वनडे) में खेलते हुए IPL में खेलने आ रहे हैं. ज्यादा मैच खेले बगैर टी20 में रन बनाना मुश्किल होता है.

Published date india.com Published: March 18, 2026 9:40 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
RCB
विराट कोहली, RCB टीम के साथ @IPL-BCCI

भारतीय टीम की रन मशीन विराट कोहली अब देश से लिए सिर्फ एक ही फॉर्मेट में एक्टिव हैं, जो वनडे फॉर्मेट है. हालांकि वह टी20 फॉर्मेट में IPL में खेल रहे हैं और इस बार भी डिफेंडिंग चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर बड़े-बड़े रन बनाने की जिम्मेदारी उठाएंगे. 37 साल के हो चुके विराट कोहली से इस सीजन भी धुआंदार पारियों की उम्मीद है, जैसा उन्होंने पिछले सीजन में करके दिखाया था. हालांकि भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान मानते हैं कि इस बार उनके लिए चीजें आसान नहीं होंगी.

पठान ने कहा कि IPL 2026 में विराट कोहली के लिए चीजें अलग और ज्यादा चैलेंजिंग होंगी. विराट कोहली पिछले साल टेस्ट और इसके पहले साल 2024 में ही वह टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. अब वह भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही भारत के लिए खेल रहे हैं.

इरफान पठान ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, ‘इस बार, कोहली के लिए चीजें थोड़ी अलग होंगी. पहली बार, वह टेस्ट क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास लेने के बाद आईपीएल खेलेंगे. वह सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं. यह किसी के लिए भी आसान नहीं होता. लेकिन उन्होंने रन बनाए हैं, और उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. यहां तक कि जब वह ब्रेक के बाद आते हैं, तब भी वनडे क्रिकेट में उनके लिए यह मुश्किल नहीं रहा है.’

उन्होंने कहा, ‘टी20 में जब आप आक्रामक होकर खेलते हैं और ज्यादा मैच खेले बिना आते हैं, तो यह चुनौतीपूर्ण होता है. लेकिन उन्होंने पहले भी कई चुनौतियों का सामना किया है. मैं यह देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं कि इस सीजन में वह कैसे आगे बढ़ेंगे.’

इरफान पठान का मानना है कि विराट का शुरू से ही पारी के दौरान ऊंचे स्ट्राइक रेट के साथ हिट करने का तरीका 2025 में आरसीबी की खिताबी जीत के पीछे एक बड़ा कारण रहा.

उन्होंने कहा, ‘विराट कोहली और आरसीबी एक ऐसी पहचान हैं जो साथ-साथ चलती है. उन्होंने आरसीबी के साथ शुरुआत की और अभी भी उनके लिए खेल रहे हैं. उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है. उनके करियर में वह भी एक सुनहरा दौर था जब उन्होंने टीम की कप्तानी की थी, उस समय बहुत सारे शानदार प्रदर्शन हुए थे. जब उन्होंने पिछले सीजन में जीत हासिल की, तो उनका स्ट्राइक रेट भी बढ़ गया था. उन्होंने एंकर की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि एक आक्रामक खिलाड़ी की भूमिका निभाई. यह एक बहुत बड़ा फैक्टर था. इस बार भी वे यही उम्मीद करेंगे कि वह अपनी उसी फॉर्म को बरकरार रखें.’

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

(एजेंसी से)

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.