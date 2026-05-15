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Ipl 2026 Will Hardik Pandya Play For Mi Again In Remain Season Shardul Thakur Clears

IPL 2026: क्या अब मुंबई के लिए खेलेंगे हार्दिक पांड्या? साथी खिलाड़ी ने दिया साफ-साफ जवाब

हार्दिक पांड्या पीठ में ऐंठन के चलते मुंबई इंडियन्स के कुछ मैचों से बाहर हैं. प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी MI के पास लीग स्टेज में अब सिर्फ 2 ही मैच बचे हैं.

हार्दिक पांड्या @IPL-BCCI

IPL 2026- Hardik Pandya, Mumbai Indians Captain: आईपीएल में इस बार मुंबई इंडियन्स की हालत खस्ता है और वह प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है. इस बीच उसके स्टार ऑलराउंडर और टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) पीठ में ऐंठन के चलते पिछले 3 मैचों से टीम का हिस्सा नहीं हैं. इस बीच मीडिया में ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि हार्दिक की मुंबई के टीम मैनेजमेंट से अनबन चल रही है और अब शायद उन्होंने मुंबई से अपने रास्ते अलग कर लिए हैं. लेकिन अब टीम के सदस्य शार्दुल ठाकुर ने बताया है कि हार्दिक पांड्या अब फिट हो रहे हैं और वह कोलकाता के खिलाफ खेले जाने वाले अगले मैच में खेल सकते हैं.

हार्दिक मुंबई की टीम के साथ धर्मशाला नहीं गए थे यहां गुरुवार को उसने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया. इस मैच में सूर्यकुमार यादव भी अपने बच्चे के जन्म के कारण उपलब्ध नहीं थे और इसलिए जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की. वह इस सत्र में टीम के तीसरे कप्तान थे.

ठाकुर ने पत्रकारों से कहा, ‘हार्दिक चोटिल हैं और इसलिए वह पिछले कुछ मैच में नहीं खेल पाए.’ उनकी पीठ दर्द के कारण लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ भी मैच में नहीं खेल पाए थे.

ठाकुर ने कहा, ‘वह रायपुर (10 मई को आरसीबी के मैच के लिए) गए थे, लेकिन खेल नहीं पाए. वह अभी मुंबई में अभ्यास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वह कोलकाता (20 मई को ईडन गार्डन्स) में खेलेंगे. उनके जैसे खिलाड़ियों की कमी हमें हमेशा खलती है.’

मुंबई इंडियंस की टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. हार्दिक का इस दौरान प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और इसलिए फ्रेंचाइजी के साथ उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं. ठाकुर ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया.

उन्होंने कहा, ‘सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं चल रही हैं, कुछ सही हैं, कुछ गलत. लेकिन उनके धर्मशाला नहीं आने का फैसला टीम प्रबंधन ने किया था.’ पंजाब किंग्स के खिलाफ ठाकुर ने 39 रन देकर 4 विकेट लिए और मुंबई की जीत में अहम भूमिका निभाई.

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ठाकुर ने कहा, ‘मुझे लगता है कि बुमराह के साथ मेरा तालमेल अच्छा है. हमने काफी बातचीत की है. मुझे अन्य गेंदबाजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वह अपने विचार साझा करने में कभी संकोच नहीं करते.’