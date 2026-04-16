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Ipl 2026 Will Kolkata Knight Riders Win Their 1st Match Or Gt To Remain Their Momentum

IPL 2026: क्या नाइट राइडर्स को मिल जाएगी पहली जीत! या जीत की लय टूटने नहीं देगा गुजरात!

IPL में शुक्रवार को सीजन का 25वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और गुजरात टाइटन्स (GT) के बीच अहमदबाद में खेला जाएगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स @IPL-BCCI

आईपीएल में अब तक 5 मैच खेल चुकी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए अब तक मुंबई, कोलकाता और चेन्नई लकी साबित नहीं हुए हैं. वह तीनों स्थानों पर हार का ही मुंह देखते आ रही है. कोलकाता उसका घरेलू मैदान है, जहां उसने 3 मैच खेले. लेकिन इनमें से 2 में उसे हार मिली और 1 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया. अब वह अपने छठे मैच के लिए अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ मैदान पर होगी. टीम को यहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपनी हार का सिलसिला तोड़ने की उम्मीद होगी.

केकेआर ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें 4 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में, इस सीजन नाइट राइडर्स का एकमात्र अंक ईडन गार्डन्स में पंजाब किंग्स के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हुए मैच से आया था. केकेआर को बल्लेबाजी में कप्तान अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी से उम्मीदें होंगी. गेंदबाजी में वैभव अरोड़ा और सुनील नरेन कोलकाता नाइट राइडर्स की आस होंगे.

जीटी आईपीएल के अपने अगले मैच के लिए घरेलू मैदान लौट रही है. यह टीम 4 में से 2 मुकाबले गंवाकर प्वाइंट्स टेबल में छठे स्थान पर मौजूद है. पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शुरुआती 2 मुकाबले गंवाने के बाद जीटी ने दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के विरुद्ध मुकाबले अपने नाम किए थे.

इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी में कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन से खासा उम्मीदें होंगी. वहीं, गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान इस टीम को मजबूती देते हैं.

गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक कुल 5 मैच खेले गए हैं, जिसमें जीटी का पलड़ा भारी रहा है. टाइटंस ने 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि एक मैच केकेआर के पक्ष में रहा. वहीं, एक मुकाबला बेनतीजा रहा.

गुजरात टाइटंस (GT): शुभमन गिल (C), जोस बटलर (WK), कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, इशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, अरशद खान, अनुज रावत, कुलवंत खेजरोलिया, गुरनूर बरार, एम शाहरुख खान.

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कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): अजिंक्य रहाणे (C), मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी (WK), रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, कार्तिक त्यागी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, तेजस्वी दहिया, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, आकाश दीप, प्रशांत सोलंकी, दक्ष कामरा.

(एजेंसी से)