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ipl 2026 will ms dhoni play his last ipl match today vs srh sunil Gavaskar says impossible

भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर खुद भी एमएस धोनी के बड़े फैन हैं. उन्होंने कहा कि इस सीजन धोनी का खेल पाना अब संभव नहीं दिखता क्योंकि टीम मुश्किलों में हैं.

Published date india.com Published: May 18, 2026 3:14 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
MS Dhoni CSK
एमएस धोनी @IPL-BCCI

IPL 2026 में सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा. चेन्नई में इस सीजन का यह आखिरी मुकाबला खेला जाना है. फैन्स को उम्मीद है कि धोनी यहां आखिरी बार पीली जर्सी में उतरकर मैदान से अलविदा लेने का ऐलान कर सकते हैं. 7 जुलाई को 45 साल के होने जा रहे धोनी अब सिर्फ इस लीग में एक्टिव हैं और माना जा रहा है कि अब इस लीग से भी संन्यास ले लेंगे. ऐसे में उनके यहां खेलने की उम्मीद है. हालांकि पूर्व टेस्ट बल्लेबाज सुनील गावस्कर को लगता है कि अब धोनी के खेलने में बहुत देर हो चुकी है और इस मोमेंट, जब उनकी टीम प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है धोनी खेलने का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे.

गावस्कर ने कहा कि वह एक साल से ज्यादा समय से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में नहीं खेले हैं और ऐसे में जब जब टीम को यहां सनराइजर्स के खिलाफ करो या मरो वाला मैच खेलना है, तो वह ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहेंगे.

गावस्कर ने कहा कि एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम (चेपॉक) में SRH के खिलाफ सीएसके का मैच प्लेऑफ की रेस में बहुत अहमियत रखता है, लेकिन उनका मानना ​​है कि धोनी के खेलने की संभावना कम है, भले ही फैंस उन्हें सीजन के आखिरी घरेलू मैच में टीम में देखने की उम्मीद कर रहे हों.

गावस्कर ने ‘जियोस्टार’ से कहा, ‘एसआरएच के खिलाफ होने वाला मैच सीएसके के लिए बहुत अहम है. यह चेपॉक में उनका आखिरी घरेलू मैच है, इसलिए स्वाभाविक रूप से फैंस एमएस धोनी को खेलते हुए देखना चाहते हैं. हालांकि, वह इस सीजन में बिल्कुल भी नहीं खेले हैं. असल में, उन्होंने एक साल से ज्यादा समय से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है. इस वजह से मुझे संदेह है कि वह इस समय ऐसा रिस्क लेना चाहेंगे.’ भारत के पूर्व कप्तान ने जोर देकर कहा कि सीएसके को ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होगी, जो पहले से ही लय में हों और टूर्नामेंट के इतने अहम दौर में मैच के लिए तैयार हों.

गावस्कर ने कहा, ‘आपको ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो मैच-फिट हों और पिछले छह हफ्तों से नियमित खेल रहे हों. धोनी पूरी तरह से टीम-मैन हैं. मुझे नहीं लगता कि वह मौजूदा कॉम्बिनेशन को बिगाड़ना चाहेंगे. अगर वह एसआरएच के खिलाफ खेलते हैं तो मुझे बहुत हैरानी होगी. यह सीएसके के लिए जरूरी मैच है. एक जीत उन्हें प्लेऑफ की दौड़ में बनाए रखेगी. उन्हें यह मैच हर हाल में जीतना होगा, और ऐसे खिलाड़ी को लाना जो एक साल से अधिक समय से नहीं खेला है, एक जुआ हो सकता है.’

चेन्नई सुपर किंग्स के 12 मुकाबलों के बाद 12 अंक हैं. टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए दोनों ही मुकाबलों में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. आखिरी मैच में टीम को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था.

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(एजेंसी इनपुट्स से)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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