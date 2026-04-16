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IPL 2026: क्या पंजाब किंग्स को मात दे पाएगी मुंबई इंडियंस? हेड-टू-हेड आंकड़े कर देंगे हैरान

IPL 2026: मुंबई इंडियंस 4 मैचों में 3 मैच में लगातार हार चुकी है और अंकतालिका में नौवें स्थान पर मौजूद है. पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत हासिल कर 2 अंक लेने के लिए एमआई को एक टीम के रूप में जोरदार प्रदर्शन करना होगा.

Published date india.com Published: April 16, 2026 11:31 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
MI Vs PBKS

IPL 2026: आईपीएल में आज यानी गुरुवार को मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा. फैन्स को उम्मीद है कि दोनों टीम जोरदार मैच खेंलेंगी. सीजन में निराशाजनक प्रदर्शन के दौर से गुजर रही हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस के लिए अपने घर में प्रचंड फॉर्म चल रही श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स पर जीत हासिल करना बड़ी चुनौती है. मुंबई इंडियंस ने सीजन की शुरुआत वानखेड़े में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ धमाकेदार जीत के साथ की थी. उस मैच में एमआई ने केकेआर के दिए 221 के लक्ष्य के जवाब में 224 रन बनाकर जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद टीम के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई है. बल्लेबाजी, गेंदबाजी या क्षेत्ररक्षण खेल के हर विभाग में एमआई पिछड़ रही है.

मुंबई इंडियंस की बुरी हालत

मुंबई इंडियंस 4 मैचों में 3 मैच में लगातार हार चुकी है और अंकतालिका में नौवें स्थान पर मौजूद है. पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत हासिल कर 2 अंक लेने के लिए एमआई को एक टीम के रूप में जोरदार प्रदर्शन करना होगा. रोहित शर्मा का इस मैच में खेलना संदिग्ध है. रयान रिकल्टन के साथ डिकॉक पारी की शुरुआत कर सकते हैं. इन दोनों में किसी एक को बड़ी पारी खेलनी होगी. सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर और शरफेन रदरफोर्ड को अपनी-अपनी भूमिका निभानी होगी.

बुमराह और ट्रेंट पर दारोमदार

गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट को शुरुआती विकेट लेने होंगे. तभी एमआई पंजाब के खिलाफ जीत हासिल कर सकती है. एमआई की प्लेइंग इलेवन में रोहित के अलावा भी बदलाव दिख सकता है. पंजाब किंग्स सीजन में एक भी मैच नहीं हारी है और 4 मैचों से 7 अंक लेकर अंकतालिका में तीसरे स्थान पर है. घरेलू मैदान हो या विपक्षी टीमों का मैदान पंजाब ने हर जगह अपना दबदबा दिखाया है. बल्लेबाजी में प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, कूपन कोनोली शानदार फॉर्म में हैं तो अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और जेवियर बार्टलेट ने शानदार गेंदबाजी की है. मार्क्स स्टॉयनिस, मार्को जानसेन गेंदबाजी और बल्लेबाजी में संतुलन बना रहे हैं. पिछले मैच में शशांक सिंह ने भी अपनी गेंदबाजी से चौंकाया था. पंजाब किंग्स एक टीम के रूप में बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है.

पंजाब और मुंबई हेड-टू-हेड

एमआई के लिए पंजाब किंग्स को रोकना आसान नहीं होने वाला है. हेड-टू-हेड आंकड़े में भी दोनों टीमों का पलड़ा बराबर है. अब तक खेले गए 34 मैचों में एमआई और पंजाब दोनों ने 17-17 मैच जीते हैं. दोनों टीमों के बीच खेले गए मैचों में सर्वाधिक रन रोहित शर्मा के नाम हैं. रोहित ने 26 मैचों में 634 रन बनाए हैं. सर्वाधिक 24 विकेट 18 मैचों में जसप्रीत बुमराह ने लिए हैं. गुरुवार की शाम मुंबई में मौसम साफ रहने की उम्मीद है. बारिश की कोई संभावना नहीं है. वानखेड़े की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है. आउटफील्ड बहुत तेज है. सीजन में अब तक, दो मैचों की सभी चार पारियों में स्कोर 220 के पार गया है. मुंबई-पंजाब के बीच होने वाले मुकाबले में भी रनों की बारिश देखने को मिल सकती है. (इनपुट्स: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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