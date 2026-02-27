Hindi Cricket Hindi

Ipl 2026 Will Start On This Date And Final Be Played On 31st May When Schedule Will Be Announced

IPL 2026 के शुरुआत की तारीख में बदलाव, कब खेला जाएगा पहला मैच, फाइनल की तारीख भी जान लीजिए

आईपीएल 2026 की शुरुआत कब होगी. खबर है कि इसमें बदलाव किया गया है. और पूरा शेड्यूल आने में क्यों लग रहा है वक्त. जानिए क्या है मामला.

ipl 2026 starting dated

आईपीएल ने फ्रैंचाइजी को 15 दिसंबर 2025 को बताया था कि लीग के अगले सीजन की शुरुआत 26 मार्च से होगी. यह आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी से एक दिन पहले की बात है. ईएसपीइनक्रिकइंफो की खबर के मुताबिक अब इस लीग की शुरुआत 28 मार्च को होगी और फाइनल 31 मई को खेला जाएगा.

यह भी खबर है कि अगले सप्ताह आईपीएल गर्वनिंग काउंसिल की बैठक होगी और इसमें शेड्यूल को रिलीज करने के प्लान को फाइनल किया जाएगा. यह प्लान पहले ही आ जाता लेकिन असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के चलते इसमें वक्त लग रहा है. और इसी वजह से इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया.

आईपीएल 2008 की शुरुआत से अभी तक देश में 2009, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव हुआ है. कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं. आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल इन तारीखों को देखते हुए भी कई बार शेड्यूल का ऐलान करती है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या गवर्निंग काउंसिल दो चरणों में शेड्यूल का ऐलान करती है या फिर इलेक्शन कमीशन द्वारा तीन राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान करने का इंतजार करती है.

आईपीएल गवर्निंग काउंसिल इस बात पर भी फैसला ले सकती है कि आईपीएल 2026 का पहला मैच कहां खेला जाएगा. क्योंकि इसमें गत चैंपियन रॉयल चैलेजर्स बेंगलुरु की टीम भी शामिल होगी. बीते साल आरसीबी के चैंपियन बनने के बाद पिछले साल हुए जून में हुए जश्न में एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में कई 11 लोगों की जान चली गई थी. आरसीबी की टीम कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशन से बात कर रही है कि क्या टीम के सात घरेलू मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे या उन मैचों को कहीं बाहर ले जाना पड़ेगा. RCB ने नवी मुंबई, रायपुर और पुणे को वैकल्पिक मैदानों के तौर पर चुना है. तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या विराट कोहली बेंगलुरु के मैदान पर खेलेंगे या फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ी को इस मैदान पर खेलते हुए नहीं देख पाएंगे.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था. बेंगलुरु की टीम इससे पहले तीन बार, 2009, 2011 और 2016 में फाइनल में पहुंची थी लेकिन एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीती थी.

