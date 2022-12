IPL 2023 के लिए 991 खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, सैम करन समेत 21 खिलाड़ी 2 करोड़ के बेस प्राइज में

आईपीएल के नए सीजन के लिए इस साल कोच्चि में 23 दिसंबर को नीलामी आयोजित होगी. भले ही यह मिली ऑक्शन है लेकिन कुल 991 खिलाड़ी यहां अपनी किस्मत आजमाएंगे.

IPL Auction 2023- 991 Players Registered Their Name For IPL Mini Auction: आईपीएल के नए सीजन के लिए 23 दिसंबर को होने वाली नीलामी में कुल 991 खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं. इस साल कोच्चि में यह मिनी ऑक्शन आयोजित होगा. इन खिलाड़ियों में 714 भारतीय खिलाड़ी हैं. इसके अलावा विदेशी खिलाड़ियों की अगर बात करें तो 277 खिलाड़ियों के इस समूह में यहां सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं. ऑस्ट्रेलिया से कुल 57 खिलाड़ी इस नीलामी में भाग लेंगे.

ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका के 52, वेस्टइंडीज के 33, इंग्लैंड (31), न्यूजीलैंड (27), श्रीलंका (23), अफगानिस्तान (14) आयरलैंड (8), नीदरलैंड (7), बांग्लादेश (6), यूएई (6), जिम्बाब्वे (6)), नामीबिया (5) और स्कॉटलैंड (2) के खिलाड़ी भी शामिल हैं.

हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले सैम करन (Sam Curran) भी इस बार नीलामी का हिस्सा हैं. चेन्नई सुपरकिंग्स और पंजाब किंग्स के लिए खेल चुके सैम इस लीग की सबसे ऊंची बेस प्राइज 2 करोड़ रुपये की राशि वाली ब्रैकिट का हिस्सा हैं. सैम के अलावा बेन स्टोक्स (Ben Stokes), न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson), जेसन होल्डर, निकोलस पूरन समेत कुल 21 नाम शामिल हैं.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) से जारी विज्ञप्ति में सचिव जय शाह ने कहा, ‘अगर हर फ्रेंचाइजी अपनी टीम में अधिकतम 25 खिलाड़ियों को शामिल करती है तो इस नीलामी में कुल 87 खिलाड़ियों के लिए बोली लगेगी. इसमें 30 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं.’

खिलाड़ियों की सूची में 185 कैप्ड (राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके), 786 अनकैप्ड और एसोसिएट देशों के 20 खिलाड़ी हैं. इस सूची में 604 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी हैं, जिसमें से 91 इससे पहले भी आईपीएल का हिस्सा रह चुके हैं.