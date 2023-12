सनराइजर्स हैदराबाद की लगी लॉटरी, इस खिलाड़ी को खरीदते ही खुशी से झूम उठीं काव्या मारन

नई दिल्ली. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की सीईओ काव्या मारन (Kaviya Maran) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL Aucrion) की नीलामी में अकसर सुर्खियां बटोरती हैं. और 19 दिसंबर, को दुबई में चल रहे आईपीएल 2024 नीलामी में उनके साथ एक और ऐसा लम्हा आया. काब्या ने एक ऐसा खिलाड़ी रणनीति से खरीदा जिसे हासिल कर उनके चेहरे पर हंसी का ठिकाना नहीं रहा. श्रीलंका के स्पिनर वानिंडु हसरंगा को खरीदकर काव्या झूम उठीं. हसरंगा को सनराइजर्स हैदराबाद ने सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये में हासिल किया. और यह वाकई बहुत सस्ता सौदा साबित हुआ.

हसरंगा को खरीदते ही काब्या मारन के चेहरे पर जो खुशी आई वह देखने वाली थी. सनराइजर्स हैदराबाद ने वानिंडु हसरंगा को बेस प्राइस में ही हासिल कर लिया. जैसे ही काव्या ने हसरंगा को खरीदा काव्या मारन अपने रिएक्शन की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगीं.

