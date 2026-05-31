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IPL Final 2026: गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच आज महामुकाबला, जानिए फाइनल से जुड़ी हर जरूरी बात

RCB vs GT IPL 2026 final: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज शाम 7 बजे खिताबी मुकाबला शुरू होगा. आज दर्शकों को एक हाई-स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है.

Written by: Shivendra Rai
Published: May 31, 2026, 9:56 AM IST
गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच आज महामुकाबला (प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच आज महामुकाबला (प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru: गुजरात टाइटन्स और मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. आज रात होने वाला यह खिताबी मुकाबला IPL 2026 की दो सबसे बेहतरीन और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमों के बीच है. खिताबी मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा.

लाइव प्रसारण से जुड़ी जानकारी

IPL 2026 फाइनल का प्रसारण Star Sports पर होगा. ऑनलाइन भारत में इसकी लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध होगी.

और पढ़ें: IPL 2026 Final: कब और कहां खेला जाएगा GT और RCB के बीच फाइनल मुकाबला? कैसे देखें इस मैच का लाइव प्रसारण

RCB बनाम GT हेड-टू-हेड

IPL के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स नौ बार एक-दूसरे से भिड़ चुके हैं. हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में RCB का पलड़ा भारी है. RCB ने गुजरात को अब तक 5 मुकाबलों में शिकस्त दी है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों ही टीमों का रिकॉर्ड शानदार है. पिछले साल RCB ने पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला IPL खिताब इसी मैदान में जीता था. वहीं, गुजरात टाइटन्स ने इसी मैदान पर अपने डेब्यू सीजन में साल 2022 में राज्स्थान को खिताबी मुकाबले में हराया था.

दोनों टीमों के सामने क्या है चुनौती?

गुजरात को पहले क्वालिफायर में RCB के हाथों 92 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन, कप्तान शुभमन गिल की शतकीय पारी की बदौलत क्वालिफायर-2 में टीम ने जबरदस्त वापसी की और राजस्थान को हराया. शुभमन गिल ने अफनी पारी से ऐलान कर दिया है कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता. दूसरी तरफ आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार भी प्रचंड फार्म में हैं.

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने आईपीएल 2026 में मुश्किल परिस्थितियों में कमाल की पारियां खेली हैं. पहले क्वालीफायर में दबाव में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 33 गेंदों में 93 रनों की तेज तर्रार पारी खेली थी. रजत पारी को बुनने के साथ आक्रामक बल्लेबाजी करने का हुनर भी जानते हैं, और यही वजह है कि वह जीटी के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं.

दूसरी तरफ अगर अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को फिर से ट्राफी उठानी है तो गुजरात के सलामी बल्लेबाजों शुभमन गिल और साई सुदर्शन को जल्दी आउट करना होगा. ये जिम्मेदारी भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड को उठानी होगी. माना जा रहा है कि फाइनल में मुख्य मुकाबला भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड बनाम साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बीच होगा. गिल और सुदर्शन इस साल आईपीएल में सबसे सफल ओपनिंग जोड़ी रहे हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की सभावित प्लेइंग-11

वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेज़लवुड, रसिख सलाम डार.

गुजरात टाइटन्स की सभावित प्लेइंग-11

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

अहमदाबाद में कैसा होगा मौसम, पिच का हाल

Accuweather.com के अनुसार, फाइनल मैच बिना किसी रुकावट के होने की उम्मीद है. 31 मई, 2026 को अहमदाबाद में दिन के समय तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. शाम को भी यह 30 डिग्री से ऊपर ही रहेगा. नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए हमेशा से ही एक बेहतरीन बैटिंग ट्रैक मानी जाती रही है. फाइनल मैच में भी पिच के ऐसे ही रहने की संभावना है. इस पिच में काली मिट्टी के मुकाबले लाल मिट्टी का अनुपात ज्यादा है जिससे बल्लेबाजों को अपने शॉट्स खेलने में आसानी होती है. दर्शकों को एक हाई-स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है.

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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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