  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Ipl Final 2026 Rcb Vs Gt This Final Belongs To Rcb Says Ravichandran Ashwin

IPL Final 2026 RCB Vs GT: फाइनल मैच से पहले दिग्गज ने कर दी भविष्यवाणी, बताया कौन सी टीम जीतेगी ट्रॉफी

IPL Final 2026 RCB Vs GT: देखना है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आरसीबी लगातार दूसरी बार खिताब जीतती है या गुजरात की टीम बाजी मारती है.

Written by: Nandan Singh
Updated: May 31, 2026, 4:54 PM IST
IPL Final 2026 RCB Vs GT
Photo Credit: IPL/BCCI

IPL Final 2026 RCB Vs GT: आईपीएल 2026 का फाइनल रविवार यानी आज खेल जाना है. दोनों ही टीम यानी आरसीबी और गुजरात टाइटंस ने कमर कस ली है. अब देखना है कि बाजी किसके हाथ लगती है. मैच से पहले भारत के पूर्व ऑफ स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने अपनी राय रखी है कि कौन सी टीम आज जीत हासिल करेगी. अश्विन का मानना है कि आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने खिताब का बचाव करने में सफल रहेगी. उन्होंने कहा कि आरसीबी सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से ही यह फाइनल हार सकती है. फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होना है. आरसीबी ने पहले क्वालीफायर में जीटी को ही हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया है. लीग स्टेज में आरसीबी ने खेले 14 मुकाबलों में से 9 में जीत दर्ज की, जबकि 5 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा.

अश्विन की भविष्यवाणी

अश्विन ने कहा, “जीटी अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है और उन्होंने वहां दबदबा या इसे एक किला बना दिया है. यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में उन्हें फाइनल में जाने के लिए अतिरिक्त जोश देगा. आरसीबी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह पहले बल्लेबाजी करते हैं या फिर गेंदबाजी. यह उनका फाइनल है. वह प्रबल दावेदार के तौर पर जा रहे हैं. आरसीबी को बस पूरे सीजन की तरह ही आक्रामक क्रिकेट खेलनी चाहिए.”

और पढ़ें: RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: बेंगलुरु और गुजरात के बीच फाइनल मुकाबला आज, 7:30 बजे शुरू होगा मैच

आरसीबी का जोरदार प्रदर्शन

पहले क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस के खिलाफ आरसीबी का प्रदर्शन जोरदार रहा था. पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 254 रन लगाए थे. टीम की ओर से कप्तान रजत पाटीदार ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 33 गेंदों में 93 रनों की आतिशी पारी खेली थी.

View this post on Instagram

A post shared by IPL (@iplt20)

आरसीबी का प्रदर्शन

रजत ने अपनी इस पारी में 5 चौके और 9 छक्के लगाए थे. वहीं, विराट कोहली ने 25 गेंदों में 43 रनों की दमदार पारी खेली थी, जबकि क्रुणाल पांड्या ने भी 28 गेंदों में 43 रनों का योगदान दिया था. हालांकि, इसके जवाब में गुजरात टाइटंस की पूरी टीम सिर्फ 162 रन बनाकर सिमट गई थी. टीम की ओर से राहुल तेवतिया ने सर्वाधिक 68 रन बनाए थे, जबकि शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे. आरसीबी की ओर से गेंदबाजी में जैकब डफी ने 4 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम और क्रुणाल पांड्या ने दो-दो विकेट निकाले. (इनपुट: आईएएनएस)

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.