IPL Final- शुभमन गिल को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने के बाद मैच देखने पहुंची सारा अली खान, GT को कर रहीं सपॉर्ट

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) का फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और गुजरात टाइटन्स (GT) के बीच खेला जा रहा है. टूर्नामेंट के इस बड़े मुकाबले को देखने के लिए देश भर की कई नामचीन हस्तियां भी पहुंची हैं और इस बीच बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान (Sara Ali Khan) भी यहां पहुंचकर सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में सारा तब सुर्खियों में आई थीं, जब सोशल मीडिया पर फैन्स ने यह बात नोट कर ली थी कि शुभमन गिल (Shubman Gill) और सारा ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर लिया है.

इससे पहले इन दोनों को लेकर ऐसी खूब चर्चा थी कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और दोनों से अलग-अलग मौकों पर जब एक-दूसरे को डेट करने पर पूछा गया तो उन्होंने अपने-अपने तरीके इन बातों को हवा भी दी थी. लेकिन फिर अचानक से जब गुजरात टाइटन्स को मुंबई इंडियन्स के खिलाफ दूसरा क्वॉलीफायर मैच खेलना था, तब इंटरनेट पर इन खबरों ने फैन्स को हैरान कर दिया कि दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर लिया है.

बता दें सारा यहां पर शुभमन गिल की टीम गुजरात टाइटन्स को चीयर करती दिख रही हैं. गुजरात के लिए आज शुभमन तो सिर्फ 39 रन ही बना पाए. लेकिन साई सुदर्शन ने रन बनाने का जिम्मा संभाला तो कई मौकों पर सारा सुदर्शन के शॉट्स को चीयर करती दिखीं.