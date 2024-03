IPL सबका पसंदीदा टूर्नामेंट हैं लेकिन याद रखें कि टेस्ट क्रिकेट जिंदगी है: रविचंद्रन अश्विन

टीम इंडिया के सीनियर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने अपने 100वें टेस्ट मैच के मौके पर क्रिकेट के सबसे पुराने और लंबे फॉर्मेट के महत्व पर जोर दिया. गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट के दौरान भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) से अश्विन को स्पेशल 100वीं टेस्ट कैप देकर सम्मानिक किया. इस मौके पर अनुभवी ऑफ स्पिनर ने इस दौरान कहा कि टेस्ट क्रिकेट जीवन के सबसे करीब है.

अश्विन ने कहा, ‘‘आईपीएल एक बेहद लोकप्रिय टूर्नामेंट रहा है, बहुत सारे बच्चे टी20 खेलना और आईपीएल में जाना चाहते हैं. मैं सचमुच चाहता हूं कि वे वहां पहुंचें. लेकिन एक बात याद रखें, यह फॉर्मेट (टेस्ट)… यह कई चीजों में है जो जीवन आपको नहीं सिखाएगा. मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट ही जीवन है. यह जीवन के सबसे करीब है. यह आपको सामंजस्य बैठाना, दबाव से निपटना सिखाएगा.’’

Also read: WATCH: धर्मशाला टेस्ट में शुभमन गिल ने लिया हैरतअंगेज कैच; गावस्कर को याद आई विश्व कप की दर्दनाक हार

साल 2011 में टेस्ट डेब्यू करने वाले अश्विन ने उन पर विश्वास करने और उनकी यात्रा का समर्थन करने के लिए अपने पिता रविचंद्रन की भी सराहना की.

अश्विन ने कहा, ‘‘यह काफी भावनात्मक क्षण है. सिर्फ मेरे लिए नहीं. मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो भावनाओं से बहुत ज्यादा हिल जाएंगे. लेकिन आज चेन्नई में बैठे एक व्यक्ति के लिए बेहद भावनात्मक क्षण है. दुर्भाग्य से वह यहां नहीं पहुंच सके.’’

उन्होंने कहा, ‘‘पहला दिन (बचपन में क्रिकेटर के रूप में), मुझे अब भी यह बहुत स्पष्ट रूप से याद है, मैं अपनी किट पेट्रोल टैंक के सामने रख देता था और फिर वह मुझे बाइक पर बैठाते थे और कोचिंग के लिए ले जाते थे.’’

अश्विन ने कहा, ‘‘एक सरकारी कर्मचारी (उनके पिता) अपने बेटे को जीवन में मीलों आगे ले जाना चाहता था, उन्होंने सोचा था कि मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा. उन्होंने मुझे मेरी मां और निश्चित रूप से मेरे दादाजी की मदद से यहां पहुंचाया.’’

reasons to celebrate the moment!#TeamIndia Head Coach Rahul Dravid presents a special memento to @ashwinravi99 on the occasion of his 100th Test match

Follow the match https://t.co/OwZ4YNua1o#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/vxvw5jQ1z1

— BCCI (@BCCI) March 7, 2024