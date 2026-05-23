By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कई मायनों में घरेलू क्रिकेट खेलने से ज्यादा आसान है IPL, बस दर्शकों वाला फैक्टर चुनौतीपूर्ण: मुकुल चौधरी
LSG की ओर से KKR के खिलाफ सिर्फ 27 बॉल में नाबाद 54 रन ठोककर टीम को जीत दिलाने वाले मुकुल चौधरी ने बताई आईपीएल की पॉजिटिव बातें...
IPL में पहली बार खेल रहे मुकुल चौधरी ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ बैकफुट पर खड़ी अपनी टीम को धमाकेदार जीत दिलाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. ईडन गार्डेंस के मैदान पर 182 रनों का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम तब मुश्किल में थी, जब13वें ओवर तक 104 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए. नंबर 7 पर उतरे इस बल्लेबाज ने महज 27 गेंदों पर 54 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर टीम को जीत दिला दी. वह अब इस लीग से अपना सुनहरा भविष्य देख रहे हैं और यहां खेलकर बहुत प्रभावित भी हैं.
इस मिडल ऑर्डर विस्फोटक बल्लेबाज ने अपने छक्के लगाने की काबिलियत की बदौलत जमकर सुर्खियां बटोरी हैं. मुकुल ने आईपीएल के दबाव और टीम की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालने के बारे में खुलकर बात की है.
मुकुल चौधरी ने जियोस्टार से कहा, ‘आईपीएल में मानसिक दबाव ज्यादा होता है. आपको ज्यादा लोग देख रहे होते हैं. हालांकि, कुछ मायनों में, यहां चीजें आसान होती हैं, क्योंकि आप विरोधी टीम के गेंदबाजों, उनकी ताकत और उनकी योजनाओं को जानते हैं. आपके पास तैयारी के लिए वीडियो एनालिसिस और डेटा होता है. घरेलू क्रिकेट में, आपके पास ये सब नहीं होता.’
चौधरी ने कहा, ‘आईपीएल के माहौल में तैयारी ज्यादा बारीकी से होती है. सुर्खियों में रहना और लोगों की उम्मीदें नए खिलाड़ियों के लिए एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती खड़ी कर देती हैं.’
उन्होंने कहा, ‘दबाव तब आता है, जब आपको एक बड़े मंच पर, इतने सारे दर्शकों के सामने प्रदर्शन करना होता है- खासकर तब, जब आप आईपीएल में नए होते हैं. थोड़ा-बहुत मानसिक दबाव तो होता ही है. लेकिन अगर आप शांत रहें और अपनी प्रक्रियाओं पर टिके रहें, तो यहां भी चीजें संभाली जा सकती हैं.’
सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुए मुकाबले से लीग में डेब्यू करने वाले मुकुल ने बताया कि उन्हें शुरू में उम्मीद नहीं थी कि प्लेइंग इलेवन में जगह मिलेगी. मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था. जब मुझे बताया गया कि शायद मुझे मौका मिल सकता है, और फिर आखिरकार यह बताया गया कि मैं प्लेइंग इलेवन में हूं, तो मेरी प्रतिक्रिया बहुत सामान्य सी थी.
मुकुल ने कहा, ‘मानसिक रूप से मैं तैयार था, मुझे पता था कि मुझे अपना काम करना है. आप इस बात की चिंता नहीं कर सकते कि मौका कब मिलेगा. मौका कभी भी मिल सकता है. इसलिए मैं लगातार तैयारी करता रहा, जब मैं मैच खेलने मैदान पर उतरा, तो मुझे बहुत अंतर महसूस नहीं हुआ. बस कुछ नई चीजें थीं- भीड़, कैमरे और लाइव टेलीविजन पर आना. इससे थोड़ा दबाव तो बना, लेकिन मैं उसे संभाल पाया. मैं इसके लिए तैयार था.’ 21 साल के मुकुल चौधरी ने सीजन के 9 मैचों की 9 पारियों में 169 रन बनाए.
एजेंसी: आईएएनएस
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें