आईपीएल से इम्पैक्ट प्लेयर रूल को हटाओ, यह...पूर्व क्रिकेटर ने की बड़ी डिमांड

नई दिल्ली. आईपीएल के रोमांच को दोगुना करने के लिए साल 2023 में इम्पैक्ट प्लेयर रूल को लाया गया था. इस नियम के तहत किसी भी मैच में कोई भी टीम 12 खिलाड़ियों को मैदान पर उतार सकती है. मैच के दौरान टीमों ने इस नियम का खूब इस्तेमाल किया, हालांकि अब इस नियम को लेकर पूर्व क्रिकेटर ने सवाल उठाते हुए इसे वापस लेने की मांग की है.

पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने कहा, आईपीएल को इम्पैक्ट प्लेयर रूल को खत्म करने की जरूरत है. इस नियम ऑल राउंडर को ज्यादा गेंदबाजी के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पा रहा है और ऑलराउंडर्स की कमी है, बल्लेबाज गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चिंता का विषय है.

I think IPL needs to take away the impact player rule, as it’s not encouraging the all rounders to bowl much and lack of ARs and batters not bowling is a major area of concern for Indian cricket. Thoughts? #IPL2024 #iplauction2024

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) December 10, 2023