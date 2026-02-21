By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
अब इस लीग से भी होगी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की छुट्टी? माइकल वॉन ने ईसीबी से की क्या अपील
खबर आ रही है कि आईपीएल की टीमें, जिनके पास द हंड्रेड में भी मालिकाना हक है, अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदेंगी. इस पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने क्या कहा.
नई दिल्ली: पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने की इजाजत नहीं है. और अब इंग्लैंड ऐंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के टूर्नामेंट द हंड्रेड में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए परेशानी हो सकती है. खबर है कि भारतीय कंपनियों के मालिकाना हक या निवेश वाली कंपनियां इस लीग के आगामी सीजन के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बोली नहीं लगाएंगी. हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है. साल 2009 के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल के किसी भी एडिशन में नहीं खेले हैं. और वे एसए20 के किसी भी सीजन में नहीं खेले हैं जहां सभी छह टीमों का मालिकाना हक आईपीएल फ्रैंचाइजी के पास है. द हंड्रेड में 11 मार्च को महिला और 12 मार्च को पुरुष खिलाड़ियों पर बोली लगनी है.
भारतीय कंपनियों के मालिकाना हक वाली टीमें ले सकती हैं फैसला?
बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईसीबी के एक सीनियर अधिकारी ने एजेंट्स को पहले ही बता दिया है कि वे टीमें जिनसे आईपीएल मालिकों का कोई संबंध नहीं है, उनमें भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर दिलचस्पी कम हो सकती है. वहीं एक दूसरे एजेंट का कहना है कि सभी लीगों, जहां भारतीय निवेश है, में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर यह एक अलिखित सा नियम है.
हंड्रेड की 8 में से चार टीमों में आईपीएल टीम मालिकों ने किसी-न-किसी तरह निवेश किया हुआ है. मैनचेस्टर सुपर जायन्ट्स, एमआई लंदन, सदर्न ब्रेव और साइजर्स लीड्स. ये मालिकाना हक 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हैं.
मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के उपाध्यक्ष जेम्स शेरिडन ने कहा है कि उनकी पूरी कोशिश सबसे बेहतर टीम बनाने की है. उन्होंने बीबीसी के कहा था, ‘हमारी आपस में बस यही बात हुई है कि हम दो बेहतरीन टीमें चुनें ताकि वे हमें दो प्रतियोगिताओं में जीत दिला सकें.’
ECB सभी का स्वागत करता है…
ईसीबी के प्रवक्ता ने कहा था, ‘द हंड्रेड दुनियाभर से महिला और पुरुष क्रिकेटरों का स्वागत करता है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी आठों टीमों में यह दिखाई दे.’
द हंड्रेड के पिछले कॉम्पीटिशन में मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जैसे क्रिकेटर खेले थे. नए निवेशकों के आने से पहले यह आखिरी सीजन था. शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और हारिस राउफ भी पुरुषों के ‘द हंड्रेड’ में खेल चुके हैं. हालांकि ‘महिला द हंड्रेड’ में अभी तक किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भाग नहीं लिया है.
माइकल वॉन ने ईसीबी से क्या कहा?
इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली ‘द हंड्रेड’ लीग में पहली बार नीलामी होनी है. नीलामी में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है. लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदे जाने की खबरों पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने सवाल उठाया है. माइकल वॉन ने ईसीबी से अपील की है कि वह ‘द हंड्रेड’ में संभावित भेदभाव के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए. वॉन ने कहा है कि यदि भारतीय मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन नहीं करती हैं, तो इससे टूर्नामेंट की साख और उसकी समावेशी छवि पर गंभीर असर पड़ेगा.
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने ईसीबी अध्यक्ष रिचर्ड थॉम्पसन के उस लक्ष्य की भी याद दिलाई, जिसमें इंग्लिश क्रिकेट को देश का सबसे समावेशी खेल बनाने की बात कही गई थी. उनका कहना है कि यदि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को राजनीतिक कारणों से बाहर रखा जाता है, तो यह ईसीबी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करेगा.
ऑक्शन में इस बेस प्राइस के साथ शामिल होंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी
|£100,000 बेस प्राइस:
|£75,000 बेस प्राइस:
|£50,000 बेस प्राइस
|शाहीन शाह अफरीदी
|अबरार अहमद
|सलमान अली आगा
|सैम अयूब
|मुहम्मद आमिर
|फहीम अशरफ
|शादाब खान
|ज़मान खान
|साहिबज़ादा फरहान
|मुहम्मद नवाज़
|उस्मान तारिक
|उसामा मीर
|हारिस रऊफ़
|हसन नवाज़
|नसीम शाह
|इमाद वसीम
|अब्बास अफरीदी
|अफाक अफरीदी
|आसिफ अफरीदी
पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मौका नहीं देने पर क्या बोले वॉन
वॉन ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारतीय स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजियों द्वारा नहीं खरीदे जाने पर ऐसा संदेश जाएगा कि टूर्नामेंट की वास्तविक कमान गवर्निंग बॉडी के हाथ में नहीं, बल्कि बाहरी ताकतों के पास है. वॉन ने कहा कि क्रिकेट को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए. चयन केवल प्रतिभा और प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए, न कि राष्ट्रीयता या राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर.
पाकिस्तान के 63 खिलाड़ियों, जिनमें सलमान अली आगा, उस्मान तारिक और शाहीन शाह अफरीदी जैसे नाम शामिल हैं, ने द हंड्रेड की नीलामी के लिए पंजीकरण कराया है. द हंड्रेड में चार टीमें, एमआई लंदन, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, सदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स, भारतीय स्वामित्व वाली हैं. पिछले वर्ष अक्टूबर में इन टीमों का स्वामित्व भारतीय निवेशकों के हाथों में गया था. इन टीमों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खरीदे जाने की संभावना बेहद कम है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें