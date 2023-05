प्लेऑफ में तीन टीमों की तस्वीर साफ, बाकी एक स्थान के लिए अभी भी तीन में मुकाबला

शनिवार को आईपीएल में खेले गए दो मुकाबलों में प्लेऑफ की नंबर 2 और नंबर 3 की तस्वीर साफ हो गई. अब रविवार को 2 मैच होने हैं, जिनसे 3 टीमों की तस्वीर तय होगी. राजस्था रॉयल्स को तो बिना खेले ही प्लेऑफ में किस्मत के भरोसे बैठना होगा.

RR, RCB और MI के कप्तान @IPL-BCCI

IPL 2023 Playoffs Scenario One Spot Three Team in The Hunt: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) में शनिवार को खेले गए दो मैचों में प्लेऑफ की 2 और टीमों के स्थान पक्के कर दिए. इससे पहले सिर्फ गुजरात टाइटन्स (GT) सबसे पहले अपनी जगह पक्की कर बाकी 3 टीमों के यहां पहुंचने का इंतजार कर रही थी. लेकिन आज चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने दिल्ली को हराकर इस लीग में दूसरे स्थान पर अपनी जगह पक्की की. इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को हराकर तीसरे स्थान पर अपनी जगह पक्की की. गुजरात के पास 18 अंक हैं, जबकि चेन्नई और लखनऊ ने यहां 17-17 अंक लेकर अपनी जगह पक्की की है.

चेन्नई-गुजरात के पास फाइनल में पहुंचने के होंगे 2 मौके

हालांकि चेन्नई ने अपना नेट रन रेट लखनऊ से ऊपर रखा, जिसके चलते अब उसे फाइनल में पहुंचने के 2 मौके मिलेंगे, जबकि लखनऊ की टीम को एलिमिनेटर खेलकर दूसरे क्वॉलीफायर में जगह बनानी होगी, जिसे थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है.

प्लेऑफ में एक जगह बाकी 3 में लड़ाई

प्लेऑफ में अभी भी एक स्थान बाकी है. चौथे स्थान की रेस में अभी 3 टीमें रेस में हैं. यहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB), राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियन्स (MI) की टीमें रेस में हैं. रविवार को बैंगलोर और मुंबई के पास तो मैच खेलने का मौका है लेकिन रॉयल्स की टीम यहां अपनी किस्मत के भरोसे बैठना होगा.

राजस्थान चाहेगा हार जाएं मुंबई और बैंगलोर

राजस्थान के पास 14 मैच में 14 अंक हैं और उसका नेट रन रेट फिलहाल 0.148 है, जो अभी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) 0.180 से नीचे है. वहीं मुंबई की टीम ने 13 मैचों में 14 अंक जुटाए हैं. लेकिन उसका नेट रन रेट (-0.128) है. ऐसे में राजस्थान की किस्मत तभी चमकेगी, जब बैंगलोर और मुंबई की टीमें यहां हार जाएं और इस बीच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नेट रन रेट भी 0.148 से नीचे हो जाए.

मुंबई-बैंगलोर में भी है मुकाबला

दूसरी ओर मुंबई इंडियन्स को भले अपना सनराइजर्स हैदराबाद से खेलना है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को गुजरात टाइटन्स से लेकिन इन दोनों टीमों का मुकाबला आपस में भी होगा. दोनों टीमें अपने-अपने मैच जीतकर अपने अंक 16 तक पहुंचा सकती हैं. लेकिन ऐसी स्थिति में बात फिर नेट रन रेट से होगी. ऐसे में दोनों में जिस भी टीम का नेट रन रेट कम होगा वह 16 अंक हासिल करने के बावजूद बाहर हो जाएगा.

अगर मुंबई-बैंगलोर में से एक जीता एक हारा तो खेल आसान

अगर रविवार को मुंबई की टीम जीत जाती है और बेंगलौर हार जाती है तो फिर मुंबई प्लेऑफ में पहुंचेगी, जबकि इसके उलट मुंबई हार जाती है और बैंगलोर जीत जाती है तो आराम से बेंगलौर भी क्वॉलीफाई कर जाएगी. उस सूरत में राजस्थान रॉयल्स के पास कोई चांस नहीं होगा.

