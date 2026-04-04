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IPL Record: विराट कोहली का रिकॉर्ड ध्वस्त करने के करीब रोहित शर्मा, आज दिल्ली के खिलाफ कर सकते हैं ये कारनामा
अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा IPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की सूची में कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं.
Rohit Sharma vs Virat Kohli: IPL 2026 में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से है. ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है. इस मैच में एक बार फिर से सबकी निगाहें पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर रहने वाली हैं जिन्होंने टूर्नामेंट का आगाज शानदार ढंग से किया था. इसी मुकाबले में रोहित शर्मा एक खास उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं. वह विराट कोहली के कीर्तिमान से थोड़ा ही पीछे हैं.
विराट का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं रोहित
अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा IPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की सूची में कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं. विराट कोहली ने DC के खिलाफ 31 मैच खेले हैं. वह इस फ्रेंचाइजी के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. कोहली ने अब तक दिल्ली के खिलाफ 30 पारियों में 1,130 रन बनाए हैं. वहीं, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं. रोहित ने IPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 37 पारियों में 1,057 रन बनाए हैं. इस तरह रोहित, कोहली से सिर्फ़ 73 रन पीछे हैं.
रोहित ने दिखाई है अपनी क्लास
आईपीएल 2026 के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ रोहित ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों में 78 रनों की दमदार पारी खेली थी. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी 78 रनों की पारी में 6 चौके और 6 छक्के लगाए थे. इस पारी के बाद वरिष्ठ खिलाड़ी अनिल कुंबले का कहना है कि रोहित इस सीजन 2.0 अवतार में आए हैं. रोहित ने अपनी पारी के दौरान आईपीएल में अपना 50वां अर्धशतक भी लगाया. वह यह मुकाम हासिल करने वाले चौथे बल्लेबाज बने.
आईपीएल में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज
रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हैं. लेकिन, यहां वह विराट कोहली से काफी पीछे हैं. आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है. कोहली ने इस लीग में खेले 268 मुकाबलों में 64 अर्धशतक लगाए हैं.
आईपीएल में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर डेविड वॉर्नर हैं. वॉर्नर इस लीग में खेले 184 मुकाबलों में 62 अर्धशतक लगा चुके हैं. आईपीएल में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शिखर धवन तीसरे नंबर पर मौजूद हैं. कई टीमों का हिस्सा रह चुके धवन ने इस लीग में खेले 222 मुकाबलों में 51 अर्धशतक लगाए हैं. इस लिस्ट में रोहित शर्मा चौथे नंबर पर हैं. रोहित ने आईपीएल में खेले 273 मुकाबलों में अब तक कुल 50 अर्धशतक लगाए हैं. वहीं भारतीय टीम के ही स्टार बल्लेबाज केएल राहुल आईपीएल में अब तक 45 अर्धशतक लगा चुके हैं.
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