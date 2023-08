IPL- सनराइजर्स हैदराबाद ने की ब्रायन लारा की छुट्टी, डेनियल विटोरी को बनाया हेड कोच

आईपीएल में पिछले तीन सीजन से लगातार पिछड़ रही सनराइडर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने अगले सीजन के लिए अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है. उसने अपने कोचिंग स्टाफ में बड़ा फेरबदल किया है. सोमवार को उसने घोषणा की कि अब न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर डेनियल विटोरी (Daniel Vettori) उसके नए हेड कोच होंगे, जबकि उसने अब तक यह जिम्मेदारी संभाल रहे वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा (Brian Lara) को इस पद से हटा दिया है.

विटोरी की बतौर कोच आईपीएल में यह दूसरी पारी होगी. वह इससे पहले 2014 से 2018 तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के कोच रह चुके हैं. सनराइजर्स से जुड़ने से पहले 44 वर्षीय विटोरी ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम के असिस्टेंट कोच थे और इससे पहले वह बांग्लादेश के स्पिन कंसल्टेंट के तौर पर जुड़ हुए थे.