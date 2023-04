IPL VIDEO- CSK की जीत के बाद MS धोनी ने लगाई पाठशाला, सनराइजर्स के युवा खिलाड़ी सीख रहे खेल

क्रिकेट की दुनिया में एमएस धोनी (MS Dhoni) सुपर पावर हैं और जब यह सुपर पावर आईपीएल में दूसरी टीम के खिलाड़ियों को भी खेल के गुण सिखाती है तो समां देखते ही बनता है. ऐसा ही कुछ शुक्रवार को भी देखने को मिला, जब सनराइजर्स पर सुपर किंग्स ने जीत दर्ज की तो मैच के बाद धोनी विपक्षी टीम के युवा खिलाड़ियों से उनके खेल पर चर्चा कर रहे थे. धोनी की इस बातचीत में तेज गेंदबाज उमरान मलिक और ऑलराउंडर अब्दुल समद टीम के बाकी युवा खिलाड़ियों के साथ धोनी से सीख लेते नजर आ रहे हैं.

इंडियन प्रीमियर लीग ने अपने अधिकारिक टि्वटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में धोनी SRH के खिलाड़ियों से बात करते दिख रहे हैं. सभी खिलाड़ी गौर से धोनी के शब्दों को सुन रहे हैं. लग रहा है जैसे धोनी यहां तेज गेंदबाज उमरान मलिक के साथ उनकी बॉलिंग पर उनसे कुछ बात कर रहे हैं और उमरान से जब वह कुछ पूछ रहे हैं तो उमरान भी उन्हें इस बात का जवाब दे रहे हैं.