विश्व क्रिकेट को एक से बढ़कर एक नामचीन बल्लेबाज देने वाला मुंबई एक बार फिर सुर्खियों में है. मुंबई के युवा बल्लेबाज सरफराज खान हर बार एक नया करिश्मा कर अपनी प्रतिभा से सभी को चौंका रहे हैं. अपने करियर का 29वां फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे इस बल्लेबाज ने आज ईरानी कप में शतक ठोक कर रेस्ट ऑफ इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. यह उनका बैक टू बैक दूसरा शतक है, जबकि 29 प्रथम श्रेणी मैचों में यह उनका 10वां शतक है. इस पारी से पहले उन्होंने दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में पश्चिम क्षेत्र की ओर भी शतक बनाया था.

ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम की रणजी ट्रॉफी चैंपियन सौराष्ट्र से भिड़ रही है. इस मैच के पहले दिन सौराष्ट्र को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो वह सिर्फ 98 रन पर ढेर गई. इसके बाद रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम भी शुरुआत में मुश्किल में घिरी थी, जब सिर्फ 18 रन पर उसके चोटी के तीन बल्लेबाज पवेलियन में थे. लेकिन यहां से सरफराज खान ने कप्तान हनुमा विहारी के साथ मिलकर टीम को ऐसा संभाला कि दिन का खेल खत्म होने तक फिर कोई और झटका नहीं लगने दिया.

